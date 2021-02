Diego Vázquez sobre el nuevo castigo: "Me siento sorprendido porque ya tiene connotaciones personales complicadas"

Diego Vázquez ha vuelto a ser castigado por la Comisión de Disciplina luego de unas declaraciones que dio hace un mes, donde asegura que no dijo absolutamente nada grave como para ser duramente sancionado.

Ver más: ¿Cuántos partidos se ha perdido Diego Vázquez por castigos?

El director técnico del Motagua habló sobre ello y dice sentirse sorprendido por el nuevo correctivo, injusto de acuerdo a lo que expuso. El cinco veces campeón de Liga Nacional con los azules no quiere pensar que está siendo perseguido por los hombres de la disciplina, pero deja claro que es algo que "tiene connotaciones personales complicadas", asimismo, pidió disculpas si dijo algo que ofendió a alguien.

LO QUE DIJO DIEGO VÁZQUEZ

"No comprendo por qué esperaron para castigarme si la nota fue del 27 o 28 de enero y me castigaron ahora el 24 de febrero, un mes después, cuando la nota fue hace un mes, si hay un castigo o había alguna falta de mi parte, la sanción tuvo que haber sido cuando inició el torneo o en el momento que di la nota", comenzó explicando Diego Vázquez.





¿Afecta al equipo sus sanciones?: "Lógicamente no es lo ideal por más que uno hace todos los trabajos en la semana, en los partidos estamos atentos a todos los detalles y tenemos muy buena coordinación con el cuerpo técnico para hacer los cambios, pero independientemente de lo que afecte o no, me parece una forma alevosa y mal intencionada, ellos se reunieron más de ocho veces después del 27 de enero cuando yo di las declaraciones y sinceramente en el audio no digo nada, ni ofensas, ni nombres de equipos, no entiendo por qué hicieron eso".



"Me siento sorprendido porque ya tiene connotaciones personales complicadas, me parece que ya rozan temas legales que trascienden lo deportivo", expuso el sudamericano al ser abordado si le molestó la nueva sanción.

¿QUIÉN ES JOSUÉ ARZÚ WILLIAMS, EL NUEVO FICHAJE DE MOTAGUA?



Diego Vázquez no quiere pensar que está siendo perseguido por la Comisión. "No me llamaron nunca, ni siquiera me preguntaron lo que pasó, cualquiera pensaría eso porque fue hace un mes y ni siquiera me consultaron ni qué pasó, fue una entrevista que di a las 8 o 9 de la noche riéndome, no ofendí a nadie, no le falté el respeto a nadie. Si herí alguna susceptibilidad pido disculpas, si alguien se sintió ofendido, pido disculpas, esa es mi forma de ser, la di en la noche, me estaba riendo, no dije nada grave, me parece que hay libertad de expresión, pero bueno, si alguien se ofendió, pido disculpas, me parece terrible lo de la Comisión, me parece que es personal".

"La otra vez me pusieron cinco partidos a mí y me tiraron una caja, fuimos agredidos nosotros en el Morazán y esperaron nueve meses del Covid y un día antes del partido para dar la sanción, ya ocho partidos con dos veces esperando el final y los momentos, te vuelvo a repetir, no sé, si alguien está ofendido de los miembros de la Comisión, les pido disculpas, de verdad, lo que hicieron para mí tienen connotaciones personales como dije recién", seguía diciendo el técnico del Motagua que de hecho, no estará este domingo ante Olimpia.



Consultado si alguien de la Comisión de Disciplina tiene algo contra él, fue muy cauteloso al aducir que: "No lo sé, desconozco, por eso digo, nunca me han llamado, nunca me han escuchado, no los conozco... no sé, no creo".



Finalmente dijo que Motagua sí buscará la manera de que la sanción impuesta de cuatro juegos, más el último que tenía que cumplir, sea rebajada. "Seguramente vamos a apelar, ya estuve hablando con el abogado, pero lo que me dijeron los abogados básicamente es que era personal, ¿qué querés que te diga?, es algo muy obvio, por eso digo, pido disculpas si sirve para algo, si ofendí a alguien, creería que no, pero bueno".