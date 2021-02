Nerlin Membreño: "Real Sociedad se lleva un resultado que el árbitro prácticamente se los da"

Nerlin Membreño, técnico del Vida, también criticó el arbitraje de Óscar Moncada tras el empate 2-2 ante Real Sociedad en el estadio Ceibeño.

"Fue un partido trabado, difícil con una intención de un equipo que vino a jugar poco. Nosotros caímos en el juego de ellos y por ahí nos costó generar lo que nosotros queremos. El juego se fue en lucha y con poco juego. Nosotros fuimos incapaces de defender en el último minuto", dijo el estratega cocotero.

¿Qué fue hoy Real Sociedad?: "Complicó más por la idea de juego de ellos, nos presionaron bien y caímos en ese ritmo que ellos querían. Al final se termina condicionando todo. Todavía no me queda claro esa última jugada. Experiencias como estas ya me ha tocado vivirlas, porque el partido no era bueno", agregó.

Membreño se refirió a la anotación de Ángel Tejeda. "Era bueno, es un tema individual y sabíamos que se iba a encontrar con el gol. Confiamos en su capacidad y qué bueno por él".

Tábora cuestionó el arbitraje de Óscar Moncada en La Ceiba y Nerlin Membreño también alzó la voz.

"Que los dos técnicos salgamos molestos, imagínate, pero ellos se llevan un resultado que el árbitro prácticamente se los da. Hoy fue un partido donde no impusimos nuestras condiciones. Me pareció que debieron expulsar a su delantero después del codazo a Carlos Meléndez. Cuando un árbitro de la experiencia de él no lo hace, ya no hay árbitro, al final lo definió una acción que no es muy claro. Para ellos que están condicionados que no van a pitar a Tocoa, se les facilita ese tipo de acciones" cerró.