Insólito: periodista filtra el salario del 'Gullit' Peña en El Salvador y el Gobierno colabora para pagarle

El mediocampista Carlos 'Gullit' Peña decidió irse al fútbol salvadoreño esta temporada para militar en las filas del FAS y lejos quedaron aquellos días donde el mexicano se embolsaba una buena cantidad de dinero.

Según informó el periodista David Medrano, el jugador de 30 años percibe 6 mil dólares mensuales en su nuevo club, en comparación a lo que cobraba en un equipo como Cruz Azul donde percibía 110 mil dólares al mes.

El comunicador también añade que el Gobierno de El Salvador estaría ayudando al FAS para pagarle el azteca.

''El sueldo promedio en esa Liga ronda entre los 1500 y los 2 mil dólares. El caso del Gullit es extraordinario y cobra un poco más de 6 mil dólares ya que el Gobierno colabora para que el FAS le pueda pagar al mediocampista'', aseguró Medrano.

Carlos Peña fue hace un tiempo uno de los mejores centrocampista de la Liga MX y maravillaba con aquel León donde compartía con Luis 'Chapito' Montes y José Juan 'El Gallito' Vázquez como escuderos del club bicampeón.

El 'Gullit' se ganó un lugar entre lo más destacados del fútbol mexicano, así como un puesto en la Selección que disputó la Copa del Mundo de Brasil 2014. Ahí participó en un partido frente a Croacia en la Fase de Grupos.

Vinculado en Honduras

Tras brillar con 'La Fiera', el jugador empezó su descenso por conjuntos como Chivas, Rangers de Escocia, Cruz Azul, Correcaminos, Necaxa y un paso fallido por Polonia.

Cabe mencionar que el 'Gullit' también fue vinculado con el Real España de Honduras tras la llegada del entrenador Raúl 'Potro' Gutiérrez al banquillo aurinegro, en diciembre.

Sin embargo, fue el propio técnico mexicano quien despejó las dudas y negó el fichaje del futbolista. ''Mucha gente que quizá no me conozca sabe que soy un tipo que siempre trato de poner las cosas con mucha claridad, por salud mental y demás. Yo creo que Gullit tiene un perfil diferente al que estamos buscando y creo que vamos a buscar en otras posiciones, no es el jugador que necesita 'La Máquina' en este momento'', explicó.