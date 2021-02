Georgina Hernández, presentadora de Diez TV: "No es que no tenga tiempo para el amor, es que no es prioridad”

Pocos conocen a fondo a Georgina Hernández, la presentadora de DIEZ TV. En las cámaras es una, pero lejos de la televisión es otra mujer.

Georgina nos cuenta cómo fue su infancia, ella es farmacéutica y mercadóloga, pero el deporte es otra de sus pasiones. Además, nos revela pequeños detalles de su vida privada. Por ejemplo, deja claro que el amor no es una prioridad en estos momentos.

¿Cómo fue la infancia de Georgina Hernández?

Fue una infancia dentro de lo normal diría yo, la mejor estudiante del aula, siempre bien portada, con excelentes reportes para mis padres. Quizás un poco… no diría tímida, pero si bien enfocada, desde chiquita era así, hacía mis tareas, nunca me persiguió mi mamá porque no hacía tareas o no estudiaba, siempre estaba súper enfocaba, no jugaba mucho en la calle como otros.

Muchos te miran en la pantalla de Diez TV, pero no saben cómo es Georgina. ¿Cómo te describes?

Yo soy una mujer determinada, me gusta planear, planeo mucho mis cosas, trazo metas muy claras y siempre las logro, todo lo que me propongo lo logro en el tiempo en que me lo propongo con el trabajo gradual que llego a hacer para cada paso que doy bien. Siempre he sido así en general.



¿Por qué los deportes. Siempre fue así desde pequeña?

Siempre me gustaron los deportes, vengo de una familia deportistas, mis padres se conocieron por medio del deporte, ambos eran seleccionados de basquetbol, desde chiquita me inculcaron el deporte.



¿Lo de ser presentadora siempre te lo imaginaste?

Lo de ser presentadora nunca lo tuve en mente la verdad, yo como te digo, siempre planeo todo, digamos que ser presentadora es una actividad que me mantiene creativa, la televisión es así, es un show, es algo flexible. Yo no soy periodista, yo soy farmacéutica y mercadóloga, es algo que está muy alejado a los deportes, pero es algo que me gusta, se dio la oportunidad.

Investigué y también tengo entendido que eres maestra universitaria.

Tengo 10 años de ser maestra universitaria, cumplí seis años en pregrado y tengo cuatro años de ser docente en el nivel de postgrado. Siempre me gustó dar clases, estar en un aula aprendiendo o sirviendo la clases es algo que me encanta. Agradezco a Dios porque hago las cosas que a mí me gustan. Paso enamorada de lo que hago.



Georgina Hernández se confiesa en DIEZ sobre sus metas, personalidad y más.

Nos dimos cuenta que diste positivo de covid-19. ¿Cómo te ha afectado esto?

Un poco triste, porque tenía casi un año y no había experimentado el contagio, la enfermedad, pero era normal, tarde o temprano iba a pasar por mi trabajo pues visito salas, clínicas dentro del hospital. Me imagino fue un descuido, pero es raro porque yo me cuido mucho. Es un poco difícil, pero gracias a Dios siempre fui una mujer bien dada a hacer ejercicio, a comer bien, balanceado, es raro que me enferme, digamos que dimos bien la lucha, ahí vamos saliendo.



Por lo que me has contado pasas muy enfocada en tus cosas. ¿No tiene tiempo para el amor Georgina Hernández?

No es que no tenga tiempo, es que no es prioridad, como te digo, tengo bien claro lo que necesito lograr, pues en este momento no es parte de mis planes.



¿Y en algún momento te ves casada, con hijos. Es parte de un sueño a futuro?

Pues no sé si un sueño porque no soy esa persona que sueña con una vida regular, tengo otro tipo de sueños, pero no es que lo descarte, pero no está en mis planes por el momento.



¿Te miras muchos años en el periodismo deportivo?

Mientras me sienta feliz estaré haciéndolo, de momento estoy muy feliz, satisfecha, sigo muy contenta, me encanta DIEZ, es mi casa, de verdad que he aprendido mucho aquí, me mantiene creativa. Mientras me sienta feliz voy a seguir en esto.



Hablemos un poco de fútbol. ¿Qué opinión se merece la Liga Nacional, cómo ves el nivel actualmente?

Hay cosas que tenemos que mejorar, no solo en aspecto de fútbol, sino el país en general. No tenemos una estrategia general para desarrollar nuestro nivel de fútbol, hay muchísimas carencias, es lamentable porque es uno de los deportes a los que más se le invierte, sin embargo no significa que es la inversión que realmente se necesita para sacarlo adelante. Cuando hablo de inversión hablo de recursos no solo de dinero, porque no se trata solo de dinero sino de tener una estrategia clara, vemos a otros países que poco a poco trabajan y nos van superando, eso como hondureña me entristece. El fútbol no deja de ser un aspecto que genera mucha ilusión, despierta pasión entre la gente y obviamente quiere ver tu fútbol no solo entretenido, sino que precisamente eso, algo que te gusta, que seguís. Tenemos que trabajar, esto requiere de un proceso, sentarse a pensarlo, no es de la noche a la mañana.



Cómo analizas el trabajo de Fabián Coito con la Selección Nacional. Se dice que pasa mucho tiempo de vacaciones. ¿Es de criticarlo, de aplaudirle o darle tiempo?

A mí no me gusta aplaudirle a nadie por el trabajo que debe hacer, por eso te pagan y lo debes hacer bien, sin excusas. A mí en lo personal no me agrada la viajadera, tendrá sus razones, pero tiene objetivos por cumplir y son muy serios, el país hace fuertes inversiones en traer este tipo de talentos extranjeros para que cumplas objetivos y la verdad que los objetivos se cumplen trabajando, no desde casa ni se cumple viéndolo como algo secundario. Tenés que trabajar de verdad, porque sino luego pones excusas, te vas, no dejas absolutamente nada. Creo que Coito ha estado muy distraído, no me gustó lo que mostró recientemente, en su momento tenía una trabajo más encaminado, estaba teniendo buenos resultados, pero eso te interrumpió porque se nos distrajo, es cierto que atravesamos una pandemia, pero los objetivos de él como los de cualquier otra persona sigue intacto. Hay que trabajar.



Diego Vázquez o Pedro Troglio. ¿Quién ha hecho mejor trabajo para vos?

Respeto a ambos y es bien difícil compararlos, uno porque las comparaciones no son buenas y dos porque Diego tiene más tiempo en la liga, no solo como director técnico, sino que conoce mucho más nuestro fútbol, fue parte de la liga con una carrera exitosa, fue parte de Motagua. Diego es indiscutible que tiene muy buenos resultados como director técnico, pero tiene una personalidad interesante, que le pone sal y pimienta a las cosas, tiene su carácter, eso es bueno, no hay gente exitosa sin carácter. En el caso de Pedro Troglio no solo tiene una carrera como futbolista que lo respalda y en general tiene mucha admiración, es un tipo muy inteligente, es políticamente correcto, es un líder con muy buenos resultados, me sorprende su capacidad de adaptación en muy poco tiempo, entiendo por qué la afición lo quiere tanto, por qué los jugadores lo respetan. Es un caballero. Cada quien tiene lo suyo.

Algunas cortitas

¿Barcelona o Real Madrid?

Real Madrid



¿Equipo en la Liga Nacional?

Me gusta mucho Lobos, admiro mucho el trabajo de Nazar



¿Messi o Cristiano Ronaldo?

Cristiano



¿Mejor futbolista hondureño en la historia?

Wilson Palacios y Carlos Pavón



¿Mejor entrenador de la Liga Nacional en la actualidad?

Pedro Troglio



¿Alguna persona que admiras?

Mi madre toda la vida