Pedro Troglio tras ganar el clásico ante Motagua: "No me gusta hablar de paternidad, creo que son momentos"

Olimpia se volvió a llevar el clásico capitalino y este domingo lo ganó 2-1 y su técnico sigue manteniendo la racha positivo de victorias sobre el Motagua.

También puedes leer: Olimpia derrota a Motagua en vibrante clásico, alarga la paternidad y queda líder solitario de su grupo



Pedro Troglio fue muy claro a la hora de responder las interrogantes y no perdió el piso a pesar de los buenos resultados que le favorecen en estos clásicos.



"No me gusta hablar de paternidad, creo que son momentos y nos están saliendo bien las cosas. Sigo sosteniendo lo mismos desde la primera vez que ganamos un clásico en el 2019. Somos dos equipos parejos, buenos y lo demostró Motagua. Los detalles van haciendo las situaciones", indicó.



Sobre el desarrollo del partido. "Nosotros aprovechamos las oportunidades en el primer tiempo, estuvimos mucho más firmes y en el segundo, Motagua se las jugó con muchos jugadores de ataque y en ese momento vos tenés que liquidar, sino sufrís hasta el final".



Cuando se le consultó por lo difícil que fue para los jugadores del Olimpia de controlar los ataque que tuvo el jugador del Motagua, Carlos "Muma" Fernández.



"Son cosas que ya habíamos hablado que a Fernández no hay que darle por el lado de adentro, que lo hace muy bien, amaga por ir para afuera y lo hace por dentro. Generó cuatro o cinco situaciones, no solo en el primer tiempo, sino que en el segundo y lo que le dábamos era instrucciones por eso. Son situaciones del partido".



También aprovechó el momento para explicar el buen accionar que tuvo José García, quien fue una de las sorpresas en la alineación del OIimpia en el clásico.



"Lo mandamos a jugar al Real de Minas para que haga camino y desde el día que echaron a Núñez, sabíamos que cuando volviera de la Selección lo íbamos a usar en esa posición sabiendo que no es lateral, pero le pediríamos algo específico y que se juntara con los centrales para trabajar con los nueves".





Además dejó claro que: "Es un equipo que no le sobra nada, humilde y que entrega todo en cada partido. En un juego tan parejo con Motagua, esos esfuerzos o detalles pueden hacer la diferencia".



En cuanto a la vistosidad de juego en este tipo de partidos. "Hay partidos como el clásico ante Motagua que uno no se para a mirar la belleza del fútbol, sino la entrega, resultado. Es muy difícil jugar brillantemente, pero tuvimos la suerte de hacer el tercer gol y hubiéramos jugado más tranquilos. Motagua en algún momento se jugó a todo, la verdad que fueron cambios muy ofensivas y que desguarnecieron la parte defensiva y nosotros erramos tres cuatro situaciones de gol".



Y cerró: "Hay que entender que al fútbol no siempre se juega bien a veces mal y se gana, otras se pierde y son situaciones que hay que aprovechar. El equipo se juega todo y cuando enfrentamos equipos como Motagua, los detalles hacen las situaciones. En una época le tocaba a Motagua y ahora a nosotros. Esto no es de subirse arriba de nada, sino con mucha humildad y esperemos que esto pueda seguir".