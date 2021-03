¿Le responde a Troglio? El mensaje de Maidana en Twitter: "Quieren bajarme y no saben cómo hacer"

Las cosas entre Pedro Troglio y Cristian Maidana no terminaron bien, así lo han dado a entender tanto el DT del Olimpia como el mismo jugador.

En conferencia de prensa y tras ganar el clásico, Troglio no dudó en disparar contra Maidana.

"El otro día escuchaba hablar a un jugador que se fue, decir de posibilidades. Yo tuve la oportunidad de jugar en River Plate y en equipo grande no existen las posibilidades, existe el momento y cuando te toque tenés que jugar bien y así te quedás en el equipo", expresó Troglio.

Y siguió: "Yo no le puedo dar confianza a nadie porque tengo grandes jugadores y en algunos puestos tengo tres. Entonces, si vos jugás mal un partido, tiene que jugar otro, no puedo dejarte cinco y tengo 34 jugadores. Si le voy a dar cinco o seis partidos a cada uno estoy liquidado".

Troglio no se mordió la lengua. "Por eso mi indignación con la salida de Maidana, por la declaración, cuando habla de confianza eso es algo que siempre les digo a los jugadores, yo no les doy confianza, yo necesito que ellos me la den a mí para ponerlos y de esa manera el que quiere lucha, se sacrifica, se mata y tiene sus posibilidades y las aprovecha. El fútbol es así, el que no lo entiende no puede jugar en un equipo grande, ya que significa estar en la cola esperando que te toque y después hacerlo bien, ya que nadie te puede dar cinco partidos".

Luego de estas polémicas declaraciones de Pedro Troglio, el futbolista Cristian Maidana no tardó en salir al paso en redes sociales y dejó un mensaje que parece que va dirigido al técnico de Olimpia.

"Quieren bajarme y no saben cómo hacer, pero este pibito no va a correr!! ANTI (imagen balón de fútbol). Seguimos manteniéndonos para todo lo que se viene", escribió Maidana en sus redes sociales.

Maidana dejó al Olimpia tras llegar a un acuerdo para poner fin a su contrato y ahora jugará en el fútbol de Chile con el Cobresal.