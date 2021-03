Liga MX: La tremenda declaración del francés Gignac sobre vivir en México por el resto de su vida

André-Pierre Gignac fue criticado hace unas semanas tras escribir en Twitter que el ''peor enemigo del mexicano es el propio mexicano''. Esto lo dijo porque muchos aficionados no reconocieron que Tigres protagonizó un buen papel en el Mundial de Clubes llegando hasta la final.

Gignac nunca ha sido expulsado en la liga mexicana

El ariete francés terminaba su contrato con los 'Felinos' en junio, pero renovó por tres años más y destacó que se siente más mexicano que nunca. Además confiesa que desea vivir en el país azteca por el resto de su vida.

"Ya no quiero salir del país, cuando voy de vacaciones a Francia me urge regresar a México, es algo que tengo dentro de mi corazón. Me siento totalmente mexicano, Nuevo León es un estado increíble, me encanta vivir aquí. Quiero terminar mi carrera en Tigres y vivir en Monterrey para toda mi vida'', expresó el dos veces campeón de goleo en la Liga MX.

Gignac, que llegó a Tigres en 2015, descartó que el paso exitoso del equipo sea gracias a su sola presencia y valoró el esfuerzo de sus compañeros, quienes han conseguido cuatro títulos ligueros en los últimos seis años.

''Soy un jugador de equipo, puedo ser exigente, pero así soy desde que llegué y no he cambiado nada. Con la calidad del grupo podemos hacer más cosas. Tigres existía y va existir antes y después que André, yo soy de Tigres'', mencionó en un video difundido por el club.

El galo también expresó su gran deseo de ganar más títulos con el conjunto que dirige el 'Tuca' Ferretti. Cabe recordar que son el vigente campeón de la Champions de Concacaf.

''Aún no termino esta historia, queremos escribir con letras de oro la historia del Club Tigres, hemos crecido demasiado, la institución se lo merece. Los equipos ya nos quieren vencer y tenemos que estar a la altura para responder y hacer las cosas un escalón más arriba'', destacó.

Gignac negó categóricamente que luego de su renovación vaya a caer en una zona de confort, por lo que se comprometió a repetir lo hecho en los últimos años con la entidad.

Gignac y la bronca con portero del Olimpia

''Yo no me voy a tirar a la hamaca por la renovación, es un reto más y quiero seguir construyendo algo adentro del club con mis compañeros. Queremos llegar a ganar más trofeos, nos los merecemos, la afición se lo merece, queremos ser el equipo de la década y la nueva década, lo podemos hacer. Tenemos el grupo y el cuerpo técnico, queremos escribir la historia juntos. Vamos a ir a un lugar donde tendremos más peso en México'', apuntó.

Mensaje para la afición

Por último, el máximo goleador histórico de Tigres, con 147 tantos en 250 partidos oficiales, dijo extrañar a la afición regiomontana, ya que desde el 29 de febrero de 2020 no juegan un partido en el Estadio Universitario con público.

''Los estoy extrañando mucho porque nos empujan, los necesitamos en los momentos difíciles de los partidos, es el jugador número 12, el apoyo está siempre. Ya quiero que regresen al estadio'', cerró el francés.