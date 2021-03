Javier Núñez, asistente de Diego Vázquez en Motagua: "Hay situaciones que no se pueden comentar"

Javier Núñez, segundo asistente técnico de Diego Vázquez en el Motagua, tomó la palabra en la conferencia de prensa post juego que perdieron 2-1 ante el Olimpia de Pedro Troglio donde dejó un mensaje en el aire.

El que funge como uno de los de confianza del argentino en el banquillo azul, ha sido sincero. Y aunque perdieron, da crédito a los futbolistas por el buen partido que jugaron. Enumeró las ocasiones erradas por los muchachos de azul.

"Las oportunidades que desaprovechamos, estuvimos claritos en esas situaciones, hoy llegamos bastante al arco rival. Olimpia se defendió y hay otras situaciones que ustedes sabes que no se pueden comentar por la ley que hay; jugamos muy bien, ha sido de los mejores partidos que hemos tenido y si seguimos así vamos por buen camino", indicó.





Luego insiste que el Motagua tuvo para llevarse los tres puntos. "Tuvimos las oportunidades y no las aprovechamos, hiciemos un buen partido hoy, esto no es de merecer, sino de hacer, creamos varias situaciones de gol, la mayor parte, espero no equivocarme, nosotros tuvimos la mayor posesión de la pelota, ellos se agruparon bien atrás, ustedes vieron cuántos centrales metieron y no pudieron detener a Carlos Fernández, nosotros fuimos superiores".



Javier Núñez se dio un tiempo para enumerar las ocasiones más claras que tuvieron. "La que tuvo Kevin López muy clarita de cabeza, la otra de la "Muma" Fernández, un rezago que tuvimos hacia atrás, los cabezazos... debemos de tener más tranquilidad".



"Hoy fue un partido del cual salimos contentos con el accionar del equipo, una desconcentración tuvimos en el primer tiempo y eso nos pasó factura, es lo único que se podría decir, después, reproches no, jugamos un partido excelente, lastimosamente el resultado", insistió el asistene técnico que en un pasado dirigió al Hispano de Comayagua.





Finalmente aduce que los futbolistas salieron enojados pero por el resultado. "El plantel salió molesto por la derrota, pero contento con el accionar del equipo. Si nosotros seguimos así, vamos bien, falta terreno que recorrer, ahora le damos vuelta a la hoja y vamos a seguir trabajando".