Real de Minas confirma la salida de Israel Canales y anuncia a Reynaldo Tilguath como nuevo técnico

Luego de cuatro jornada disputadas en el presente torneo Clausura 2021, se confirma el primer despido de uno de los técnicos, se trata de Israel Canales, quien deja las filas del Real de Minas.

El presidente del Real de Minas, Gerardo Martínez, ha confirmado a Diez las razones por las cuales se ha tomado dicha decisión después de disputarse las primeras cuatro fechas. "Llegamos a un acuerdo y él va poner la renuncia".



La dirigencia del cuadro minero no les pareció correcto que solamente se haya podido sumar un punto en cuatro juego y los rivales por el descenso se les han acercado. "De cuatro juegos solo hemos sacado un punto, ya se nos pasó Honduras Progreso, se nos bajó un punto la Real Sociedad".



Y agrego: "Estamos a seis puntos todavía, la idea es que el equipo mejore, es el mejor plantel que hemos conformado en estos tres años de estar en Liga Nacional y no es posible que los resultados no nos estén acompañando. Hombre a hombre, es el mejor plantel que hemos armado".



También confirma que el arreglo entre el técnico y la directiva ya se hizo. "Fue el vicepresidente administrativo, él es el que ha estado a cargo del equipo y fue quien habló con el profesor Israel Canales".



LLEGA REYNALDO TILGUATH AL RESCATE DE LOS MINEROS

La decisión de poder encontrar con un técnico que les diera la seguridad para lograr buenos resultados no les costó mucho, ya que un viejo conocido de la casa estaba muy cerca. Reynaldo Tilguath, quien estaba con el Génesis Huracán, pero desde hoy se puso al frente del Real de Minas.



"Hoy empezó a entrenar Reynaldo Tilguath, es una persona que ascendió al equipo, conoce la estructura del club y al final es el candidato idóneo para finalizar esta temporadas y las próximas".



La directiva del Minas cree en la capacidad del "Chino". "Es un técnico joven y con mucho criterio de otros técnicos que le hicieron la filosofía como del Primitivo Maradiaga y eso lo va poner en práctica en el club".





El peor enemigo de Reynaldo Tilguath es el tiempo, ya que este miércoles tendrá jornada ante el Motagua y el fin de semana la primera "final" con la Real Sociedad.



"Él debe enfocarse en el partido del sábado contra la Real Sociedad, es la primera final que tenemos nosotros y cómo sea hay que sacar un resultado positivo".



La directiva tiene claro que el margen de error es muy poco. "Si nos vamos a los números, ellos tienen un partido menos y estamos seis puntos. Si ellos le ganan a la UPNFM, quedamos a tres y si nos ganan, quedamos empatados, por eso el margen no es tan amplio".



Y finalizó diciendo. "Lastimosamente no queríamos entrar en esta etapa, pero los resultados no nos han acompañado y ahora hay que mejorar, hablar con los jugadores que son los que en la cancha juegan".