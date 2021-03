Blog de Gaspar Vallecillo: Motagua vs Olimpia, un superclásico para recordar

El clásico del 28 de febrero del 2021 lo vamos a recordar por mucho tiempo, dos equipos que con los principios bien establecidos de su modelo de juego, jugaron un buen partido, el modelo de juego nos marca la forma de jugar y accionar de un equipo, es importante identificarlo. Desde esta trinchera escribimos, pensamos y queremos siempre el balón para generar cosas; lo bien jugado.

Vásquez y Troglio nos ofrecen constantemente la oportunidad de conocer los principios de su juego, que para ellos son tan esenciales como puede ser para nosotros vivir en el día a día. Motagua no se puede entender como equipo sin sus jugadores por los costados, después de algunas fechas Carlos Fernández se ha convertido en un futbolista esencial para el azul, ataca la profundidad, gana duelos individuales, asiste y genera, posiblemente lo más importante: superioridad cualitativa; ser mejor que los rivales. Es necesario saber que esta superioridad es difícil defenderla.

Olimpia jugó a lo suyo, a lo que siente Pedro Troglio y a lo que ha logrado convencer a sus jugadores junto a su cuerpo técnico, que ese el camino de la victoria, un juego directo bien establecido, con dos delanteros que logran movilizar; acción de atraer al rival sin balón. En el fútbol hay dos maneras de atraer rivales, con movilizaciones movimiento sin balón y fijando que es disponiendo de la pelota. Jerry Bengston y Eddie Hernández generan movimientos de atracción sin balón que ataca José Mario Pinto o Michael Chirinos con menor frecuencia.

Tener virtudes para atacar una defensa replegada, creer que se puede potenciar aún mas el juego con el talento individual en beneficio del equipo, eso fue Motagua en el segundo tiempo; le faltó el gol. El ingreso de Iván López en el carril central, cosa que ya lo viene haciendo en Motagua, fue decisivo para potenciar la superioridad cualitativa de Fernández por el costado derecho y fijar con su conducción. También la inclusión de Kevin López por el costado izquierdo activaba los tres carriles por los cuales el Motagua atacaba.

Los dos modelos de juego los tienen bien claros ambos equipos, sus principios, bases en las que se formas los modelos, las han adquirido de una forma perfecta, el proyecto del Motagua se renovó con jugadores como Carlos Fernández e Iván López que aportan diferentes soluciones posicionales y potencian el juego del azul. En el Olimpia lo interpretan correctamente, cada vez más convencidos de como tienen que desenvolverse, juego directo establecido, receptores de segundas jugadas, movilizar rivales y lanzar mucho para encontrar sus hombres de referencia arriba.

El fútbol es una actividad donde se generan relaciones con y sin balón, acá en este espacio siempre vamos agradecer que se respete la pelota, que se ame sin dudar este juego, por eso promovemos su conocimiento no por vanagloriarse, si no por riqueza personal; para poder disfrutar más lo que se ve. Me despido agradeciendo a los que saben tratar bien a la pelota.