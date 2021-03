Tilguath tras asumir el Real de Minas: "Tengo una idea clara de fútbol y nos las vamos a jugar hasta el último partido"

Cuatro jornada pasaron para que el Real de Minas destituyera a Israel Canales y delegara el reto a Reynaldo Tilguath, un joven entrenador que fue el encargado de llevar al equipo a la primera división, pero por problemas de documentación no logró dirigir al club.

Después de algunas hora de dirigir su primer entrenamiento con el Real de Minas, Tilguath tuvo una charla con Diez, donde expresó su idea y dio a conocer como se dieron las negociaciones para asumir la dirección técnica.



Muy claro que el desafío no será fácil, pero los objetivos están trazados y Reynaldo confía en sus capacidad de lograr salvar la categoría y que ese mismo camino los lleve a las liguilla.



Has sido anunciado como técnico del Real de Minas, ¿Ha sido una sorpresa y cómo lo tomaste?

Muy contento, agradecido con Dios y la directiva que ha confiado en mí para tomar el equipo en esta situación.



¿Cuánto tiempo tomó entrar en negociaciones?

Ellos me hablaron ayer a las 6:00 de la tarde creo y le pregunté que si ya habían hablado con Israel, me dijeron que no. Les dije que hablaran con él, que lo lógico era que se lo dijeran personalmente y le dijeron. Ya como a las 9:00 o 10:00 de la noche estuvimos hablando y llegamos a un acuerdo.



¿No había tiempo que perder y ya te tocó entrenar con el equipo?

Sí, la verdad es por la cuestión del torneo que se juega miércoles y sábado y no había tiempo para decir mañana no. Aquí te contratan y es de trabajar por el tipo de torneo que tenemos. Estamos con las ganas y los deseo de hacer bien las cosas.



¿Cómo tomas este reto con un equipo que está peleando descenso?

La situación es difícil para tres, no solo para uno. Es más complicado cuando solo es para uno, pero aquí somos tres y los jugadores están claros, los directivos y nosotros como cuerpo técnico sabemos que lo primero es salir del descenso y posteriormente mirar si el torneo nos abarca para soñar con una clasificación.



¿Qué te hace tomar este reto?

Ellos me llamaron y me dijeron que la situación estaba así y este torneo el equipo no ha sumado y nada más contra Real Sociedad. Lamentablemente los técnicos vivimos de resultados y cuando no se dan, el entrenador se hace a un lado o la directiva toma decisiones. Me llamaron, ya no estaba Israel y asumo el reto con mucha responsabilidad, poniendo a Dios por sobre todas las cosas en el trabajo y en el plantel que hay y poder salir de esto.



¿Estabas ligado al Génesis, cómo lograste desvincularte de ellos?

No me gusta hacer las cosas públicas porque la gente luego dice que este está buscando chamba. Yo de Génesis me desligue hace unos 14 días o un poco más. Sentí que el entrenador no se sentía bien que yo estuviera ahí, no sé si era porque creía que yo le iba quitar algún protagonismo, no, para nada, yo nunca me metí en la decisiones de él. Yo le ayudaba en las cuestiones que él me decía. Yo dejé de ser el asesor técnico del Génesis y no me gusta hacerlo público.





¿Te tocará debutar como entrenador ante el Motagua?

Es un reto bonito, vas a enfrentar a uno de los equipos más regulares por años, una idea muy clara, gran plantel y nosotros tenemos que hacer nuestro partido, tratar de sumar y ojalá primero Dios se nos den las cosas como las tenemos planificadas.



El presidente del Real de Minas asegura que la final ante Real Sociedad es lo primordial, no este juego ante Motagua, ¿lo miras así?.

El mas próximo es Motagua y tenés que sumar. Primero este y luego Real Sociedad, nosotros entrenamos para jugar contra Motagua, ya el que venga el fin de semana posiblemente lleguemos mejor y quizás sacando un buen resultado el día miércoles, eso nos pueda dar una confianza que el partido lo podamos manejar como nosotros queramos. Aquí es de sumar y yo sigo que si no se puede ganar, pues tampoco lo pierdas.



¿El tema de tu licencia para poder dirigir en primer división se resolvió?

Gracias a Dios que ante de formar parte de la selección Sub-20, yo me gradué de la licencia A, yo no tengo ningún problema, estoy bien y en transcurso de la tarde me inscriben en el Colegio de Entrenadores.



¿Es un sueño para ti poder dirigir en la primera división?

La verdad que sí, yo tuve el sueño desde que el equipo ascendió, pero no pude por cuestiones que no tenía los documentos como debía de tenerlos y ahora que tengo la oportunidad voy a aprovecharlos al máximo, enfocarme en el trabajo y tratar de sacar bien este campeonato. Tengo una idea clara de fútbol y nos las vamos a jugar hasta el último partido.



¿Qué nuevas cosas encontraste en este equipo en relación al que dejaste?

Jugadores que yo los enfrenté como: Camello (Eder Delgado), Erick Andino, Bryan Castro, Aldo Oviedo que fuimos compañeros en el Vida y otros muchachos que estaban en el equipo cuando ascendimos y otros que se han ido. Aquí encuentras un equipo que hay dos jugadores por puesto y eso es bueno. Hay que sacarle provecho al jugador de experiencia para que vaya acompañado con los jóvenes, el equipo debe de ser auto sostenible y si no muestras tu cantera, difícilmente puede vender algo.



¿Se puede pelear viendo los rivales que vas enfrentar?

Si se puede. Tu tiene que pelearles de una manera clara no a los que están al mismo nivel, pero los que estamos involucrados, los seis, pero de ahí a Olimpia, Motagua, Marathón y Real España no se debe renunciar a tu idea, pero es con una estrategia diferente, pero equipo intente jugar a donde vaya.



¿Qué le prometiste a la directiva?

Trabajo, aquí es de trabajo y más trabajo. Sería un mentiroso si le digo que voy a ganar siete partidos seguidos, yo no soy mentiroso y vamos a trabajar para salir de la situación que estamos y eso nos va llevar a tener aspiraciones de clasificación. Los muchachos deben entender y ese fue el mensaje: Salgamos primero de una zona incómoda para luego estar en un lugar que podamos aspirar a una liguilla.



¿Hiciste números para saber con cuántos puntos se salvan?

Más que números se analiza el calendario. Motagua, Real Sociedad, Olimpia y luego un parón. Hubiera sido bueno Motagua, Real Sociedad y otro porque tienes una semana para trabajar diferente, pero el calendario ya está hecho. Yo no soy partidario de las rotaciones, si algún jugador sale es por lesión o una mala tarde, pero si un 11 gana se repite y se tiene que mantener.



¿Ya vas visualizando el equipo que utilizarás?

Sí, yo te lo puedo decir, yo no tengo miedo en decirlo. Archivald, Mendoza, Bryan Castro, Ismael Santos; Rivas, Baptiste, Aldo Oviedo, Camello Delgado; Klifox Bernárdez y Darwin Andino.