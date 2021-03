Ever Alvarado sobre el "Muma" Fernández: "No hay que elevarlo muy rápido, miro que lo llevan así"

Ever Alvarado, capitán del Olimpia, entró de cambio en el clásico ante Motagua y habló del duelo que sostuvo con Carlos "Muma" Fernández, quien metió en aprietos a toda la defensa blanca con su velocidad.

El lateral merengue dice que le costó frenar al escurridizo jugador porque apenas está regresando de un parón de casi cuatro meses por lesión.

"Es muy buen jugador, pero si sabes, vengo de casi cuatro meses sin jugar. Me está costando lo físico, pero primeramente Dios ya nos pondremos bien. Pero tampoco hay que quitarle el mérito que es buen jugador", inició contando en una plática en Facebook Live con el pastor Orlando Molina.

El Muma fue un dolor de cabeza para la defensa blanca. Hizo lo que quiso con Samuel "Chama" Córdova y Pedro Toglio tuvo que recurrir a Ever para intentar frenarlo.

Tras la presentación del jugador del Ciclón, la afición ya pidió en redes su convocatoria a la Selección de Honduras. ¿Si fueses técnico a quién del Olimpia pondrías para que lo frenara? Le preguntaron y no vaciló.

"Yo mismo lo agarro ja, ja. Solo que déjenme agarrar ritmo ja,ja. Los jugadores estudian los rivales, ya lo irán haciendo con él. Es su primer torneo acá. Ahora ya saben que es veloz y todo eso. Hay que esperar... hay que esperar. No hay que elevarlo muy rápido, miro que lo llevan muy rápido, un partido y ya se cree. Es despacio, así han pasado muchos jugadores que un partido y ya lo quieren vender, es despacio, no acelerarlo. Si anda bien se puede ganar un puesto en la Selección porque es el equipo de todos, pero no hay que llevarlo de un solo", dijo el capitán merengue.

Y agregó: "Tampoco que ya es la estrella. Los rivales lo estudian, yo es primera vez que lo enfrentaba, es diferente a Kevin López que es más dribling, él es de más velocidad. Pero eso se estudia, ya sabemos lo que es, se le pueden hacer coberturas y allí ya cambian las cosas. El siguiente partido va a ser muy diferente, ya lo iremos conociendo".

Ever asegura que si Muma se vería complicado si le ponen al lado a un jugador como Maylor Núñez.

"Él es rápido. Pero si le ponen a Maylor Núñez se le va a complicar porque tiene marca y es rápido al igual que él. Por allí agarró al Chama que es un poco lento igual que yo, que nos cuesta. Pero allí está la experiencia ,yo vento comenzando, el profe no quiso meterme de entrada por los desgarros que tuve, me lleva despacio. Esperamos agarrar ritmo y ya estar al 100% porqe viene Selección Nacional y tengo la fe que voy a estar allí".

Habló de su paso por la MLS:

"Estuve en Kansas City con el Chino, pero solo fueron seis meses. No me fue muy bien y retorné al Olimpia".

¿Le gustaría regresar a la MLS?

"Claro, con gusto. Uno aspira para eso, para salir, pero será cuando Dios ponga la oportunidad y tratar de aprovecharla. La vez pasada no me fue bien, pero para volver a salir hay que retomar el nivel y demostrar cosas buenas en la Selección, porque allí es donde lo miran a uno y lo toman en cuenta. Hay que volver a hacer lo que estábamos haciendo antes".

Capitanía del Olimpia:

"A veces el entrenador lo escoge cuando es un técnico nuevo. Normalmente es por el tiempo que tienes en el club y lo que demuestras en la cancha. Yo tengo casi ocho años, cuando vine habían grandes capitanes como Noel, Donis y otros".

¿Quiénes son los otros capitanes del equipo?

"Jerry es el subcapitán, Edrick es el tercer capitán y Patón Mejía el cuarto. Antes de Jerry estaba Patón y Menjívar, pero le vale la experiencia. Llegó a subcapitán porque German y Edrick no estaban jugando. Eso suele cambiar; en Real España Buba era el capitán y el técnico dijo; quiero que Mario lo sea. Eso cambia de la noche a la mañana. A mí no me ilusiona la capitanía, lo que me ilusiona es jugar siempre. No es algo que me llame tanto la atención en realidad".