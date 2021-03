Ramiro Rocca: "El fútbol de Honduras está un paso arriba del guatemalteco y salvadoreño"

La nueva adquisición del Real España para el Clausura 2021, el argentino Ramiro Rocca, fue el centro de atención el fin de semana tras estrenarse como goleador en Honduras en el derbi sampedrano ante Marathón con una brillante actuación acompañada de un doblete que pautó el triunfo aurinegro en el Yankel Rosenthal luego de cuatro años



Contundente y emotivo, Rocca, procedente del Municipal de Guatemala, donde brilló con su extendida cuota goleadora, platicó en exclusiva con DIEZ respecto a sus sensaciones y el acoplamiento a la Liga Nacional, además relató lo sucedido en sus inicios con Newell's Old Boys de su país e hizo saber lo que le motivó a declinar ofertas de Sudamérica para vestir la camisa de ‘la Máquina’.

¿Cómo te has sentido tras ganar el clásico ante Marathón?



Contento, es muy lindo haberlo logrado y más por la racha a la inversa que se tenía. Viniendo con las cargas del entreno, pero feliz de triunfar en un juego tan importante. Teníamos claro que desde hace tiempo no se ganaba, se logró el objetivo en una cancha muy dura y difícil por el sol y el mal estado del campo. Ganamos un juego durísimo después de muchos años y esperamos seguir así para darle alegría a la afición aurinegra.



¿Qué significó el primer gol y anotar en un clásico?



Las cosas se dieron redonda para todos los que necesitábamos el resultado, es lindo para un delantero anotar y ganar el partido, yo vengo diciendo que lo más importante es que triunfe el equipo, Real España necesitaba la victoria en el clásico y se logró. Estoy muy contento con mis primeros goles, ojalá podamos seguir ayudando de esta manera o con buenas actuaciones. Cuando sucedió el penal no había ningún jugador asignado, por lo que tuve la confianza de agarrar el balón, vengo pateándolos en todos los clubes que estuve, Mario Martínez me dijo “patéalo, agarra confianza”, y el balón entró e iniciamos ganando el juego.



¿Qué le ha parecido el grupo en Real España?



Desde que llegué me han tratado de la mejor manera, hay grandes jugadores y muy buena gente al igual que el cuerpo técnico. Hay muchos jóvenes, el plantel esta dividido en el sentido de edades, me estoy adaptando a ello para aprovechar la fuerza y ganas de los mismos. Me siento como un “pibe” como se dice, los muchachos tienen un potencial enorme, hay que estar preparado porque en cualquier momento te dejan mano a mano con las ocasiones que crean. Los de la Sub-23 nos pueden dar muchas cosas, de igual manera Mario y “Buba” (Luis López) con su experiencia acompañados de los nuevos Franco Flores y Omar Rosas. El profe Raúl Gutiérrez me dijo que estuviera tranquilo sin desesperarme y que las cosas saldrán bien, conversamos muchas cosas básicas con las que nos pusimos de acuerdo enseguida.

Ramiro Rocca lleva dos goles en dos partido en el Clausura 2021 con el Real España.

¿Cuáles son tus sensaciones sobre la afición de Real España y la ciudad de San Pedro Sula?



Me he encontrado bastantes aficionados pidiéndome fotos y autógrafos. Estoy sorprendido con el banderazo, fue algo muy lindo y motivador, con ese recibimiento a cualquiera le dan ganas de jugar, agradecemos eso y espero que la gente esté siempre con nosotros porque la verdad nos da mucho esfuerzo. San Pedro Sula me ha parecido bien, he ido dando vueltas, tienes todo en la ciudad, las playas y lugares bonitos están muy cerca, estoy cómodo acá.



¿Cuál es la posición o esquema en la que mejor te adaptas?



He jugado en distintas posiciones: acompañado de otro delantero, un enganche o dos extremos, lo he hecho en distintas formas y esquemas, pero yo me siento bien en cualquier formación con tal de jugar. Vienen muchos partidos difíciles, aun no conozco bien la liga, me esforzaré para dar lo mejor de mí mismo y si vienen los goles bienvenidos sea, pero lo más importante es que el equipo gane.



¿Tiene equipo con que competir Real España para hacerse con el campeonato?



Es un equipo que se está armando, recién llegó el entrenador, cuerpo técnico y muchos jugadores así que vamos paso a paso. El fin de semana sacamos un resultado importante que nos da una envión anímico gigante, pero no debemos confundir las cosas y hay que mantener los pies sobre la tierra. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, estamos preparados para lo que se viene y ojalá podamos dar pelea para regresar a Real España donde tiene que estar.



¿Qué serías si no fueras futbolista?



La verdad es que no sé. Siempre estuve jugando a la pelota en el profesionalismo o fuera de ello, pero siempre viviendo del fútbol. Por el momento no se me ha cruzado nada diferente, no me veo en otro lado, no sé qué hubiese sido si no hubiera sido futbolista. Mi papa es muy aficionado, cuando nací me puso una pelota en los pies y pasaba todo el día viendo y jugando fútbol. En la escuela no era de los que se sentaban adelante y prestaban atención, no me gustaba mucho, pero terminé el colegio que era lo que quería mi madre y luego seguimos con lo que era mi pasión.

¿Qué te motivó llegar al Real España y rechazar ofertas de hasta Sudamérica?



Tuve bastantes propuestas, pero me gustó Honduras porque estaba cerca y no me quería ir muy lejos ya que quería seguir en Centroamérica. La propuesta de Real España me gustó desde el principio, es un equipo grande y tienen hambre de hacer las cosas bien lo que a cualquier jugador le gusta. Hoy en día estoy acá y feliz, al Real España le conocía desde antes y por eso fue no fue una decisión difícil de tomar. Cuando miraba a los partidos llenos de afición era algo que me gustaba y espero que pronto se habilite para jugar con el estadio de escena. La cancha está linda, pero más linda se miraría con toda la hinchada alentando que, aunque no están los sentimos.



¿Cómo ha sido tu etapa en el futbol centroamericano?



Bien, me sentí y me siento cómodo, soy un privilegiado de haber conocido el fútbol centroamericano. En El Salvador fueron momentos lindos, después a Guatemala y ahora estoy acá, en todos los clubes hice muchos amigos y la pase muy bien, he sido un afortunado.