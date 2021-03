Astor Henríquez habla sobre denuncia de Diego Vázquez: "Se le ha violentado el derecho a la defensa"

Diego Vázquez no se ha quedado cruzado de brazos después de haber sido duramente sancionado con cuatro partidos por la Comisión de Disciplina luego de que este brindara una entrevista a una emisora radial de la cual el técnico aduce no haber dicho nada malo como para ser sancionado.

El ente disciplinario del fútbol hondureño decidió castigarlo un mes después de la nota, aún cuando cumplía una sanción de dos juegos por expulsión en partido del torneo pasado y en este Clausura 2021 por haber dirigido desde los palcos del Estadio Nacional ante UPN.

Ante eso, el técnico argentino del Motagua, que también tiene la ciudadanía hondureña, se abocó al Comisionado de los Derechos Humanos en la capital Tegucigalpa para interponer una denuncia en contra de la Comisión de Disciplina.

Por su parte, Astor Henríquez, apoderado legal del técnico, habló al respecto. "Básicamente es una denuncia en virtud que se le ha violentado el derecho a la defensa, esto en vista que la Comisión de Disciplina únicamente notifica la sanción pero no le da la posibilidad a él de ser escuchado, ni le hacen una audiencia de descargo, de decirle de manera detallada por qué lo sancionan, brindarle detalles y preguntarle por esa entrevista. Se le violenta el derecho a la defensa y el derecho al trabajo para desarrollarlo de manera libre", explica.

"Sabemos que muchas situaciones en el fútbol es un sector desprotegido y con un conglomerado importante, bajo la reglamentación de Fenafuth en este caso en el Código Disciplinario, jugadores, directivos, árbitros y muchos más; en este asunto sabemos más que todo que no es un Tribunal Ordinario si no que más que todo es para sentar un precedente", sigue explicando.



Astor Henríquez aduce que Diego Vázquez ha contado con el total apoyo del Motagua para hacer la denuncia. "No es saltarse si no que es una clara violación al derecho de la defensa. Diego tiene el apoyo de la directiva, de manera personal él se va a reunir con la junta directiva del club".

Lo que explica Diego Vázquez y Astor Henríquez:





"Es un ente donde cualquier ciudadano puede venir a poner una denuncia o una queja, fuimos bien atendidos y se nos recibió la denuncia", aclaró el apoderado legal del entrenador sudamericano, que curiosamente es un ex futbolista de Liga Nacional.



"Se denunció que hay una clara denuncia al derecho a la defensa, la Comisión de Disciplina sí cita a unas partes para poder comparecer, en el caso de Diego solo se le notifica la sanción, no se le da el derecho a una audiciencia de descargo, nada, tampoco el derecho de poder exponer lo que sucedió", terminó diciendo Henríquez sobre la molestia que existe en el entorno del técnico Diego Vázquez y el por qué la denuncia.