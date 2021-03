Diego Vázquez: "Las declaraciones que di fue hace un mes y esperaron cuatro partidos para dar la sanción"

Luego de presentar una denuncia contra la Comisión de Disciplina ante los Derechos Humanos, el técnico del Motagua, Diego Vázquez, habló con los medios y dejó claro que lo hace para sentar un precedente.

"Es para hacer constar que tenemos que respetar los derechos humanos. Los estatutos de FIFA así lo manda. Prácticamente se me esta quitando el derecho a la defensa, a mi trabajo. El otro día del partido mis hijos me preguntaron; ¿porqué estás acá?, ¿qué hiciste? y no sabía qué decirles", dijo Vázquez al salir de las oficinas del Comisionado de Derechos Humanos (CONADEH).

El ente sancionó con cuatro partidos al estratega argentino y una multa de 30 mil lempiras por declaraciones vertidas previo al arranque del torneo Clausura 2021 donde dijo que "La Liga, la Comisión y la Federación la maneja un equipo a su antojo" en referencia al Olimpia.

"No he hecho nada. Hay derechos humanos y me los están violentando. No me están dando derecho a la defensa, derecho a ser escuchado y no me dejan ni entrar a un estadio. Es bastante fuerte y no me explican por qué".

Y agregó: "A todos lo demás los han llamado, citado y escuchado. De manera arbitraria me están violentando mis derechos como ciudadano hondureño. Esto es a título personal, pero están afectando a la institución. Me están quitando el derecho a ejercer mi trabajo sin ningún motivo lógico".

Vázquez dice que es el segundo castigo que recibe sin que le brinden una explicación. Recordó el incidente con una caja de cerveza en un clásico ante Real España.

"La FIFA es clara que son derecho universales que todos los tenemos. Es complicado cuando te mandan una sanción y no te explican por qué. Es la segunda vez, anteriormente me tiraron una caja (de cerveza) en el Morazán y me pusieron cuatro partidos sin explicarme nada y esperaron ocho meses del Covid para hacerlo valer".

"Supuestamente las declaraciones que di fueron hace un mes, en la pretemporada y esperaron cuatro partidos, justamente este momento para dar la sanción. Un montón de temas que no lo encuentro lógico, por eso (la denuncia), sentenció.

El estratega asegura que agotaron las instancias deportivas. Acudieron a la Comisión Técnica y esta ni siquiera les escuchó.

"Fuimos y no nos escucharon. Hicimos la apelación, presentamos los documentos y ni siquiera los contestaron. Simplemente es para hacer constar que están violentando mis derechos".