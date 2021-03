Lutfi Zablah, miembro de la Comisión de Disciplina, sobre denuncia de Diego Vázquez: "Es más que todo un show mediático"

Lutfi Zablah, expresidente de la Comisión de Disciplina y hoy vocal de este ente, ha reaccionado ante una llamada de DIEZ después de la denuncia que el entrenador argentino Diego Vázquez interpuso ante el Comisionado Nacional Derechos Humanos (Conadeh) después de un tercer castigo consecutivo recibido donde se le prohíbe el ingreso a los estadios por cuatro partidos después de unas declaraciones brindadas el 27 de enero.

Zablah, a título personal, consideró que lo hecho por Diego se trata de un "show mediático" ya que considera que han actuado en base a ley y que la Comisión no tiene ninguna predisposición contra él o Héctor Vargas que son los más reincidentes en este tipo de sanciones.

¿Cómo responde a esta denuncia que ha realizado Diego Vázquez ante la Comisión de Derechos Humanos?

Para empezar lo ha hecho (la denuncia) ante un organismo que no tiene competencia para este tipo de asunto, pero esto ya es otro tema. En cuanto al castigo ustedes han sido testigos de las distintas reincidencias del señor Diego Vázquez en el deporte hondureño y lo que provocó el castigo actual fueron unas declaraciones que él dio y que fueron reproducidas por Diario Diez que usted representa y también por diario La Tribuna en las cuales se dirigió de manera ofensiva con la Federación de Fútbol, a la Liga Nacional y a la misma Comisión de Disciplina y es más, él se contradice en sus distintas entrevistas, por un lado acepta que dio las declaraciones y en otras que no dijo nada, pero por eso fue el castigo, por la reincidencia, incluso, el último castigo lo desobedeció y se hizo presente al Yankel Rosenthal no en el muro como apareció en una foto, él ingresó al parqueo del estadio, estuvo instalado en el bus y el parqueo es parte del estadio y son muchos temas en los que ha incurrido y lo otro que quiero aclararle a Diego Vázquez, porque él no está obligado a saberlo porque no es abogado, pero se refirió a que presentó una apelación y en ningún momento lo ha presentado, quien compareció con un escrito fue un abogado en nombre de Motagua que no es el castigado, este es un asunto personalísimo y el abogado tuvo que haber aparecido en nombre de Diego y no como apoderado del club, es un escrito improcedente.

Lo otro que nosotros hicimos fue cumplir el artículo 52 reformado del Código de Disciplina el cual en su último párrafo dice que ese tipo de decisiones es inapelable.

Diego Vázquez afirmó que hizo esta denuncia ante el Conadeh porque no lo dejan trabajar.

No sé si está mal aconsejado o por no conocer las instancias legales, porque no es abogado y no está obligado a conocer las leyes, pero no nos preocupa esa denuncia que interpuso y si el Conadeh pide alguna información, nosotros con mucho gusto le daremos un informe de lo sucedido y por lo cual es el castigo, pero para ningún miembro de la comisión nos debe preocupar porque somos cuatro y tres somos abogados y conocemos la ley; yo le aconsejaría a don Diego Vázquez que se centre en su trabajo, en ningún momento le estamos prohibiendo el trabajo, él puede hacerlo, puede entrenar en la semana, lo que no puede hacer es dirigir en cancha, eso no es ningún impedimento, sí lo sería si lo castigamos de por vida, ese es otro tema, pero está manejando mal la información, yo considero, y esto es una opinión muy personal, es más que todo un show mediático lo que está haciendo.

Diego lo menciona y los aficionados también ¿Por qué lo castigan hasta ahora si las declaraciones fueron el 27 de enero? ¿Qué consideraciones tomaron para tardarse este tiempo?

Lo que sucede que hay aficionados y colegas suyos que opinan creyendo que la actividad de la Comisión de Disciplina es permanente, si bien es cierto debemos cumplir con las obligaciones para la cual fuimos nombrados, también tenemos otras actividades.

En segundo lugar, desde que comenzó la pandemia, cada vez se ha vuelto más difícil reunirnos, tenemos que hacerlo por videollamadas, a veces por WhatsApp, de cualquier manera, porque somos cuatro personas que no estamos exentos a un contagio, además cumpliremos un año de la pandemia y solo una vez nos hemos reunido presencialmente porque debemos tener cuidado con nuestra integridad; la gente no se pregunta si algún miembro ha tenido problemas con la pandemia, con las tormentas Eta y Iota, y efectivamente sí las tuvimos, no todos, pero sí miembros de la Comisión tuvimos problemas familiares y la gente no lo sabe, es por eso que a veces nos hemos tardado en tomar decisiones porque nos ha costado tomar una decisión en consenso.

En este torneo que va tan rápido y dos jornadas semanales, hasta hoy vamos a resolver la jornada tres y cuatro ya que tenemos el problema que las actas no llegan a tiempo, por ejemplo estamos a martes y hasta hoy creo que están llegando, nosotros no podemos resolver con lo que la gente nos manda o lo que sale en los periódicos, tenemos que resolverlos con las actas oficiales y eso afecta una actividad como esta.

Entonces fue la razón por la cual se tardaron para para darle este castigo a Diego.

Correcto. Y la otra cuestión es que la gente quiere que uno resuelva al día siguiente de los hechos y hay decisiones que debemos analizarlas y consensuarlas entre los miembros para ver qué corresponde resolver, en lo que llevamos en el cargo solo hay dos ocasiones en que se han tomado decisiones por mayoría, tratamos de que sea por unanimidad, no todos los casos son iguales, no es lo mismo resolver un asunto conforme a un acta donde ya está todo especificado lo que sucedió, que resolver casos como este y como el famoso caso de Osman Madrid, donde se está resolviendo y analizando, se le citó a él, al árbitro perjudicado y tomaremos la decisión en su momento

A veces las personas quieren que se tomen todo a ligera y en temas de justicia no puede ser así.

Diego Vázquez se presentó ante el Conadeh junto a su abogado Astor Henríquez para denunciar a la Comisión de Disciplina.





Dijo Diego Vázquez que la Comisión es manejada por Olimpia, es importante que ustedes se pronuncien.

Voy a responder por respeto, pero no es necesario aclararlo. Lo que pasa que en nuestro país, no solo en el deporte, sino en temas de interés general, vivimos en el país de la duda, acá se duda de todo mundo, pero no debería ser necesario aclararlo porque no hemos tenido ingerencia de ningún club, jamás he recibido llamada de un dirigente para pedirme algo en particular, solo me llaman ustedes los periodistas. Nosotros no somos infalibles, podemos equivocarnos en algún momento, pero nunca con mala intención o algún interés en particular.

Hay mucha reincidencia en los castigos con Diego Vázquez y Héctor Vargas.

Es correcto. Hace tres días hablaba con amigos y les decía que en la Liga hay tres técnicos y si usted revisa la historia de los últimos torneos, hay dos que provocan este tipo de problemas, ningún otro ha generado tanto problema como ellos dos, pero eso no significa que tengamos alguna predisposición con ellos, ustedes los periodistas son testigos de la reincidencia.

Otros hablan sin ofender e ir en contra de las autoridades, cualquier puede hablar y pronunciarse, vivimos en un con libertad de expresión, pero una cosa distinta es libertinaje que son dos cosas diferentes cuando se ofende o se emiten juicios fuera de toa la realidad.