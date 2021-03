Cristian Maidana abandona Honduras tras desligarse de Olimpia y unirse a las filas del Cobresal de Chile

Los últimos días de Cristian Maidana en Honduras no fueron nada fácil para el futbolista argentino, quien no se sintió cómodo por la suplencia en el Olimpia de Pedro Troglio y sumado a ello el problema familiar de la salud de su bebé.

Luego de resolver su situación contractual con el equipo y los buenos resultados con la salud de su hijo, el volante argentino partió este martes rumbo a Chile para integrarse a su nuevo club, el Cobresal de la primera división.



"Me voy un poco triste, no pensaba irme tan rápido sabiendo que tenía contrato. Mi idea era retirame en el club, pero hay cosas que te llevan a tomar esta decisión y ahora a pensar en lo que viene", dijo a Deportes TVC.



Maidana calentó el ambiente previo a su salida del club, donde por medio de sus redes sociales expresó que no se sentía bien con la suplencia y esto llevó la reacción de Pedro Troglio, quien también le respondió.



Pese a cierto cruces declaraciones, el volante argentino aseguró que no existe ningún molestar con el técnico merengue, quien si dijo públicamente que le había causado indignación las palabras del jugador.



"Con Pedro está todo bien. Le agradezco la confianza que tuvo en mí en su momento, cuando me trajo y donde pudimos lograr el campeonísimo. Yo creo que no lo hice mal, pero me queda esa espinita de haber dado más".





Sobre el estado de salud de su hijo recién nacido, dijo: "Tuvimos un feo momento, la pasamos mal, pero agradezco a todos los hondureños que oraron por él. Se los agradezco siempre".



Maidana durante su paso por las filas del Olimpia, el argentino disputó 30 partidos en Liga Nacional y cinco en torneos de la Concacaf. Con los leones solo anotó un gol.