¿Quién es Javier Núñez? El asistente y segundo mano derecha de Diego Vázquez en el Motagua

Muchos se han preguntado ¿quién es? ¿qué hace en el banquillo?. Su nombre es Javier Núñez y es uno de los hombres de confianza del entrenador del Motagua, Diego Vázquez. El asistente del argentino es una pieza clave en el engranaje técnico táctico del conjunto azul.

Núñez tiene un rol importante en el esquema de trabajo del cinco veces campeón de Liga Nacional, Diego Vázquez. La primera asignación del técnico fue con las reservas, donde mostró su capacidad, dándole el último título que se consiguió en esta categoría y se ganó el derecho de compartir asignaciones con Ninrod Medina.

Por sus manos pasan todos los informes de los jugadores de la plantilla, mismos van a manos de Diego para que este los evalúe. Además, Javier Núñez cumple una función nada fácil; parte de sus tareas son los análisis técnicos y tácticos de los equipos a los que Motagua enfrenta, obviamente siempre analizados por el jerarca del banquillo.

Y es que la experiencia que el diminuto técnico tiene es muy amplia. Su carrera la comenzó en el 2007 donde dirigió a los Broncos de la Universidad, club en el que coincidió con el que ahora es el técnico principal del Motagua, en aquella época portero. Además, dirigió también al Hispano de Comayagua cuando Edwin Pavón salió de la dirección técnica.

¿POR QUÉ JAVIER Y NO NINROD PARA DIRIGIR?

"Javier es un muy buen asistente, lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando estábamos en la Universidad y él era el entrenador de arqueros con Jairo Ríos, ha estado todo este tiempo acompañándonos y es un excelente asistente en todo lo que hace en el equipo junto con Ninrod, Pato, Hugo, permanente estamos en comunicacion y tratando de mejorar", dice Diego Vázquez sobre él.

Javier Núñez dirigió al Motagua en el clásico ante Olimpia.

Y ahonda. "Javier nos ayuda mucho en Motagua con todo el buen trabajo que hace y esperamos seguir por el mismo camino y tratando de mejorar". De hecho, con la ausencia de Diego Vázquez en el banquillo por suspensión, su lugar ha sido ocupado momentáneamente por Javier Núñez.

Pero ¿por qué no dirige Ninrod Medina en su ausencia?, Diego Vázquez aseguró que la no presencia en banco de Ninrod se debía a que este estaba cumpliendo un castigo de cuatro partidos impuestos por parte de la Comisión de Disciplina.



El castigo al que fue sometido el asistente técnico del Motagua venció previo al clásico ante el Olimpia, donde ya estuvo de regreso Medina, pero este no estuvo dirigiendo al club, sino que se mantuvo Javier Núñez.





Ninrod estuvo presente en el banquillo técnico, pero este pasó desapercibido, no como en otras oportunidades, donde era el encargado de dirigir al equipo ante la ausencia de Diego Vázquez. Según aseguró el argentino a Diez, Ninrod Medina no estuvo al frente del equipo por decisión técnica y se delegó a Javier Núñez para que continuara siguiendo las directrices del técnico argentino.



"Somos un cuerpo técnico y estamos en comunicación e independientemente de quién esté ahí, las indicaciones y todos los cambios los hago yo", dejó claro el técnico principal de las águilas azules. Motagua se mide este miércoles al Real de Minas en el Estadio Marcelo Tinoco, después de perder el clásico hondureño ante el Olimpia 2-1 con goles de José García y José Mario Pinto.

EL DATO

El técnico Javier Núñez tuvo en su poder cuando dirigía al Motagua reservas a futbolistas como Jack Jean Baptiste, Josué Villafranca, César Romero, Denil Maldonado, Everson López y Jonathan Núñez.