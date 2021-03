¡Hoy inicia la Liga de Ascenso de Honduras! Partidos, estadios y hora de los juegos

Vuelve la emoción de la Liga de Ascenso. Este miércoles arranca el torneo Clausura de la competencia de plata donde se disputará el boleto a primera división para la próxima campaña. Son 30 equipos que estarán en la maratónica jornada inaugural.

El campeón Atlético Pinares de Ocotepeque, lleva la ventaja ya que la Fenafuth le aprobó como válido el título que ganaron en el Apertura 219, meses antes de llegar la pandemia y es el equipo a vencer, pues es quien será el club a vencer.

La actividad inicia a las 2.00 de la tarde en la zona sur donde el Cedrito FC, nuevo inquilino en esta competencia y que contará con figuras como Marvin Chávez como el estelar, recibe en Orocuina, Choluteca, al Génesis San Lorenzo.

Seguidamente, cuando el reloj marque las 3.00 de la tarde, habrá rodado la pelota en el norte, centro, occidente, oriente y zona sur. Esta competencia también tendrá la modalidad de que se jugará en grupos y la clasificación será más compleja ya que son seis partidos los que bastarán para buscar la clasificación.

Esta nueva edición del torneo de la división de plata del balompie catracha contará con la participación de dos clubes nuevos como el Sabá FC y el Cedrito FC, los cuales tienen grandes refetentes dentro de su plantilla.

Como agregado, el Clausura 2021 del Ascenso contará con jugadores como Carlos "Chino" Discua, Marvin Chávez, Ramiro Bruschi y otros grandes futbolistas que antes deslumbraron en la Liga Nacional.

La portada de Diario DIEZ que le da la bienvenida al Ascenso.

JORNADA COMPLETA:

GRUPO A

Miércoles 3.00 pm - La Masica- Santa Rosa vs Tela FC

Miércoles 3.30 pm - La Ceiba - Bucanero vs Victoria

GRUPO B

Miércoles 3.00 pm - Tocoa - Boca Juniors vs Social Sol

Miércoles 3.00 pm - Sabá - Sabá FC vs Yoro FC

GRUPO C

Miércoles 3.45 pm - La Esperanza - Esperanzano vs San Juan

Miércoles 4.00 pm - Santa Bárbara - Rel Juventud vs Azacualpa FC

GRUPO D

Miércoles 3.00 pm -Ocotepeque - A. Pinares vs Deportes Savio

Jueves 3.00 pm - Lepaera - Lepaera FC vs Olimpia Occidental

GRUPO E

Miércoles 3.00 pm - San Pedro Sula - Lone FC vs Villanueva FC

Miércoles 4.00 pm - Choloma - Atlético Choloma vs Parrillas One

Miércoles 6.00 pm - Siguatepeque - Inpedendiente vs Brasilia

GRUPO F

Miércoles 3.00 pm - Juticalpa - Juticalpa FC vs Gimnástico

Miércoles 3.00 pm - Juticalpa - Olancho FC vs Estrella Roja

GRUPO G

Miércoles 2.00 pm – Orocuina- Cedrito FCV vs Génesis

Miércoles 3.00 pm –Choluteca- CD Broncos vs CD Inter