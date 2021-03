Raúl "Potro" Gutiérrez: "No me desagrada que me califiquen favorito al título"

Follow @GustavoRocaGOL

Raúl Gutiérrez, técnico del Real España, ya palpita el duelo de este jueves ante el CDS Vida, un equipo que se convierte doblemente peligroso, pues los rojos necesitan ganar para ir tomando vuelo en el Clausura-2021, además, por su técnico Nerlyn Membreño, quien se tambalea en el puesto.

Otra situación que pone al equipo ceibeño como una clara amenaza para el Real España es lo que las estadísticas muestran, ya que la máquina suma cinco juegos sin vencer al CDS Vida en Liga Nacional, además, los cocoteros triunfaron en sus últimas tres visitas en el Estadio Morazán ante Real España. Pero es algo a lo que el "Potro" no le presta atención.

"Yo soy de los creyentes que cada partido es diferente, los rivales pueden cambiar cuando hay un nuevo cotejo, entonces, nosotros no podemos confiarnos en esas estadísticas o eso que ya fue, nosotros pretendemos trabajar el partido, poner cada vez una mejor versión de nosotros para poder ganar el aprtido, cero exceso de confianza, este equipo (Vida) gusta por momentos de tratar bien la pelota, a lo mejor los resultados no han sido lo que han esperado", explicó en conferencia previa el técnico mexicano del club sampedrano.





Sobre si tiene definido su 11 titular, Gutiérrez admitió. "Todavía no tenemos definido quién inicia y quién espera, pero tenemos confianza que el equipo esté llegando completo y cualquiera de los muchachos, si me toca repetir o iniciar con algunos de partidos pasados, todos están en condiciones y eso es lo importante, poder contar con 22 o 23 muchachos que puedan resolver en cualquier ocasión".



"El equipo va a seguir creciendo, esperemos que este equipo cada día tenga mejor trato con la pelota, todo eso es eventual, estamos buscando cambios en toda la estructura, primero de entrenamiento y formas, eso tiene su tiempo pero estamos confiados del trabajo, y por momentos hemos tenido mejor pasaje, siempre va a ser parte de esto, sumar puntos, creo que la gente si gana no le gusta la manera en que ganas y si perdiste, por qué perdiste", dice el estratega Raúl Gutiérrez.

SOBRE EL FÚTBOL DE HONDURAS

El director técnico azteca, que se está estrenando como entrenador en Liga Nacional de Honduras, considera el fútbol hondureño es bastante interesante, aunque sí dice que es muy "ríspido" y de mucho "roce".





"Yo creo que nunca terminas de conocer las cosas realmente, pero siento que es una liga competitiva y lo mencioné en algún otro espacio, los equipos pueden jugar mejor, el prototipo del jugador hondureño es fuerte, potente, eso nos puede dar pelea por la posesión de la pelota, veo un juego ríspido, fuerte y de mucho roce, estamos modificando algunas cosas para marcar ciertas diferencias sin tener que cambiar el juego, el fútbol hoy da para muchas cosas, la preparación ayuda para todo este tipo de circunstancias. El fútbol hondureño siempre se ha caracterizado por ser de los más competitivos del área y está en ese proceso de dar un salto de calidad y queremos generar algo así para el Real España y que tenga crecimiento para todos, es algo que beneficia para todo mundo. Queremos aportar nuestro granito de arena a este futbol", expuso en la conferencia de prensa.



Consultado si se le molesta ser incluido en una lista junto al Olimpia y Motagua de favoritos al título, expresó. "Es responsabilidad de la institución estar peleando los primeros sitios y ser candidato al título, no me desagrada que me califiquen favorito (al título), eso dice que el equipo es importante, uno que es de recién ingreso, a mí me encanta que digan que soy favorito y que mi equipo lo es, todo eso refleja progresión en nosotros, estoy muy cómodo con eso y el equipo lo asume".

Finalmente habló sobre el clásico ganado al Marathón. "Siempre cuando tienes una victoria debes de ser muy cuidadoso, una victoria que a veces no deja ver lo que se tiene que trabajar y cuidar, para nosotros estos partidos que hemos sacado los puntos son importantes, estamos hablando de los equipos más importantes de Honduras, tenemos el respaldo para el proceso de club, este equipo es de un promedio de edad de 22 años tiene que seguir creciendo, este equipo se tiene que ir posicionando en la tabla y así su historia lo demanda, tenemos mucho trabajo y eventualmente el equipo va a ir tomando mejor forma, y estando finos adelante, tenemos a Rocca que es un goleador nato, a Vuelto y a Rosas que son jugadores importantes".