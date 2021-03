Diego Vázquez responde a miembro de la Comisión de Disciplina: "Me sorprende que se deje llevar por lo que le dicen"

La sanción que ha recibido Diego Vázquez por medio de la Comisión de Disciplina sigue causando reacciones entre las personas involucradas. El técnico de los azules interpuso el martes una demanda ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.



Luego de esto, Lutfi Zablah, miembro de la Comisión de Disciplina se refirió al castigo del entrenador argentino, pero ahora Vázquez ha salido al paso para asegurar que su sanción no está bien fundamentada.

"Escuchando las declaraciones expresidente, el señor Lutfi Zablah, me quedé muy preocupado por el destino. Me habían castigado por escrito y todo mundo sabe que el papel debe tener un respaldo porque los periodistas se pueden equivocar, lo pueden escribir mal y se debe tener un respaldo de un audio", dijo Diego Vázquez.



Y agregó: "Si me castigaron por lo que pusieron lo periódicos, eso me deja sumamente sorprendido, ellos deben de tener un respaldo y decirme a quién ofendí, de qué manera y por qué".



Luego que Zablah asegurara que Vázquez había ingresado al estadio Yankel Rosenthal hace dos semanas y estuvo dentro el autobús del club en el parqueo de este recinto, e argentino ha reaccionado sorprendido.

"Yo estuve con el jefe de seguridad de Motagua que viaja con nosotros, en ningún momento entré al Yankel y estuve viendo el partido afuera del estadio, todo el tiempo fuera y evitar lo que dijo el señor Lutfi. Yo estaba en la camioneta y esperando que el bus saliera del Yankel para poder subirme y regresar a Tegucigalpa. Todo el tiempo estuve con más gente y hay testigos".



También asegura que: "Hay testigos allegados a Motagua, amigos que también estuvieron conmigo y jamás entré al Yankel. Me sorprende que se deje llevar por lo que dicen y sin ninguna prueba. Osea que mañana va a decir una calumnia y me van a castigar sin investigar".

DIEGO CONSIDERA PALABRAS SIN SENTIDO

El miembro de la Comisión de Disciplina argumentó que durante este tiempo de pandemia ha sido complicado que se puedan reunir a lo que el técnico del Motagua considera que son cosas sin sentido.



"Sobre los tiempos, no entiendo si se reunieron ocho veces cuando empezó el campeonato. Lo escuché decir del huracán y otras cosas que no le veo sentido, no tienen argumento sólidos. Se reunieron y esperaron la última semana de estos partidos trascendentales del clásico para emitir un castigo y pusieron castigo sobre castigo. Ahí el mismo artículo dice que es antes, durante y después de los partidos, no en la pretemporada, nunca me citaron".



Al consultarle a Diego Vázquez si considera que esta sanción lo ve como algo personal contra él, afirma que "sería bueno preguntarle a él, pero todo lo que yo escuché, no sé si habrá sido otra entrevista, pero no tiene argumentos sólidos y hay contradicciones. Por un lado dice que no escucha periodistas y luego me castiga por lo que sale en los periódicos. La verdad me quedé más preocupado de lo que estaba y entendí muchas cosas del porqué. Es complejo cuando la justicia deportiva no lo es".





En cuanto a la fotografía que fue visto en el muro perimetral del Yankel Rosenthal, el técnico del Motagua considera que eso es en la parte de afuera y niega que haya ingresado al mismo.



"Ahí estoy afuera del Yankel y él dijo que yo estaba en el bus dentro del estadio y yo no ingresé, hay gente que estuvo conmigo y es fotografía es afuera no en los límites del Yankel, pero si el se basa en lo que le dicen y sin ninguna prueba,. Es sino lo que lee en un periódico, estamos mal, es terrible. Me dejó más preocupado".



Ante esta situación que está viviendo, Diego asegura que la directiva del Motagua le ha brindado el respaldo necesario y que también se han visto sorprendidos por dicho castigo.





"Ayer fue el apoyo, pero lo que hice fue más a título personal, pero afecta la institución porque me coartan el hecho de ejercer mi trabajo. Yo he recibido el apoyo totalmente y ellos están sorprendidos por el castigo".



El técnico de los azules confirmó que se encuentra en la zona oriental del país, donde este día el equipo se enfrenta al Real de Minas, pero que en ningún momento ingresará en el Marcelo Tinoco.



"Si estoy en Danlí, pero yo no entro al estadio. Todos estos partidos he cumplido el castigo como lo han mandado, pero mañana le van decir que vieron a alguien parecido a mí en Danlí y me van a castigar".