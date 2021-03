Miguel Herrera y sus fuertes críticas a Giovani dos Santos: "Con él es 'me duele y me duele' y de ahí no lo sacas"

El polémico Miguel Herrera, tras su salida del América, ha sacado muchos 'trapitos al sol' donde se ha llevado de encuentro a Giovani dos Santos, una de las estrellas de las águilas.



Herrera cuestionó que con el atacante nunca podía contar siempre porque habían lesiones de por medio y aunque él creía que podía dar más, dos Santos decía lo contrario.



“Lo traje al América y tiene una situación que se lesiona, no tengo que explicar, su carrera es así y si se lesiona y es: ‘me duele y me duele’ y de ahí no lo sacas, el termina un partido 60 minutos y el kinesiólogo me dice que: ‘está para jugar 60 minutos’, al 59 pienso en su cambio al 61 salió y así lo llevé tres partidos, al cuarto partido me dicen: ´Trae una molestia’ y pregunté por qué si lo estoy manejando bien, en la semana bien entrena dos días y lo hacemos trotar y recuperarse, ¿De qué está lesionado? Pues me aseguraron que le dolía y estaba lesionado y se aventó tres partidos sin jugar, porque le dolía el muslo”, señaló en entrevista con Carlos Muñoz.

El atacante mexicano expresó a través de sus redes sociales que él se encontraba en buen estado durante aquel juego en Fortaleza. Dice que le molesto haber sido sustituido.







El 'Piojo' también recordó algunas situaciones que pasaron en el Mundial de Brasil 2014, específicamente previo al juego ante Holanda donde Giovani salió del campo por unas ampollas en los pies.



* En un descanso para tomar agua le digo a Giovani ¿Qué tienes? — preguntó Herrera.



* Se me están quemando los pies, traigo unas ampollas y no las aguanto— señaló Giovani



* Y le dije que se echará agua y le pregunté ¿Cuánto tiempo puedes jugar? —preguntó Herrera



* Ahorita te aviso porque ya no aguanto.



"Giovani es Giovani, a los cinco minutos me pidió su cambio, porque le quemaban los pies, es porque le quemaban los pies, si tú me hubieras dicho el 'Chícharo', uta... el 'Chícharo' así le hubieran quemado las orejas, hubiera jugado”, concluyó.

RESPONDIÓ GIO DOS SANTOS Y LO DESMIENTE

Tras escuchar las declaraciones del Pijo, Gio no se quedó callado y decidió responderle al experimentado entrenador afirmando que si version no es la verdadera.



“En toda historia siempre hay dos versiones, y esta es la que yo viví en el partido ante Holanda del Mundial de Brasil 2014: Cuando veo que voy a salir me sentía en el mejor momento del partido y no sufría alguna molestia física. Obviamente estaba molesto, sin duda este tipo de partidos es el que cualquiera quisiera jugar. Si alguien duda de lo que digo, vea el vídeo de aquel duelo y muéstreme dónde se me ve un gesto de dolor o que me dirijo a la banca para pedir el cambio, las imágenes hablan por si solas”, compartió en su cuenta de Twitter.



“Insisto: aquel día quería terminar el partido y aunque hubiera tenido ampollas en los pies, orejas quemadas o me faltara el aliento, cosas que no ocurrieron, yo hubiera dado todo por estar los 90 minutos con mi selección”, agregó.