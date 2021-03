El Vida se desmarca del sonado caso “Hermes” y explica cómo entró ese dinero a las cuentas del club

Luego que apareció el nombre de Vida en una investigación que realiza la UFERCO (Unidad especializada en redes de corrupción) del Ministerio Público donde se ha revelado que se sacó dinero de cuentas del Gobierno y desviado a personas particulares e instituciones, el club emitió un comunicado.

El dicho documento, el club niega que se haya beneficiado de este dinero que salió de cuentas de Casa Presidencial, pues en ellos dejan claro que sí solicitaron el préstamo, pero fue el presidente de esa época, el señor José Galdámez y no a la persona que hizo el depósito en las cuentas del equipo.

La apoderada legal que firma la carta de aclaratoria, explica que: “La transacción referida consta en libros contables, los que han sido auditados tal y como lo requieren las directrices emanadas por FIFA en lo relacionado a licenciamiento de clubes”.

El comunicado que emitió el Club Vida donde explica porqué entró dinero del gobierno en sus cuentas de ahorro.

COMUNICADO ÍNTEGRO:

El Club Deportivo y Social VIDA al pueblo hondureño, a nuestra amada afición, jugadores y medios de comunicación, en relación a la acusación presentada por el Ministerio Público por presunta corrupción denominada "Hermes", informa lo siguiente:

1. El presidente del Club, Roberto Dip, solicitó permiso para ausentarse de sus funciones durante parte del torneo 2016-2017, quedando encargado el presidente José Galdámez de los aspectos administrativos/financieros y el presidente Jain Matute de los deportivos.

2. El club, sumido en sus reiteradas crisis económicas solicitó al presidente Galdámez, préstamo de cantidades de dinero para solventar planilla del plantel del equipo, desconociendo que una tercera persona fue quien depositó ese valor a la cuenta del club, posteriormente fue pagado al monto adeudado. La transacción referida consta en libros contables, los que han sido auditados tal y como lo requieren las directrices emanadas por FIFA en lo relacionado a licenciamiento de clubes.

3. Categóricamente afirmamos, tal y como lo manifiesta el fiscal asignado a este mediático caso, que no tenemos vinculación alguna con la empresa objeto de la acusación, no solicitamos préstamo a la sociedad involucrada en el requerimiento fiscal y que el Club no es objeto de investigación alguna. Se le ha brindado toda la información requerida por el Ministerio Público, y nos mandentedremos atentos a nuevas solicitudes.

ATT. Martha Matute Quiñonez / Apoderada Legal Club Vida.