¡Motagua sana heridas goleando al Real de Minas en el debut de su técnico Reynaldo Tilguath!

Motagua volvió a sonreír. El equipo azul derrotó fácilmente 0-3 al Real de Minas en el Marcelo Tinoco de Danlí, esto después de caer el fin de semana pasado en el clásico ante el Olimpia.

Los azules vivieron un monólogo en El Paraíso y a pesar que los mineros quisieron hacer daño en el segundo tiempo, no lo consiguieron y el conjunto visitante fue más efectivo y por eso se terminó llevando los tres puntos.

Motagua necesitó de los goles de Jonathan Núñez, Marco Tulio Vega y del tan criticado Kevin López para darle forma a un categórico 0-3 que los sigue manteniendo en la pelea del primer lugar del grupo B con el Olimpia.

Por la otra parte, el Real de Minas se sigue complicando pues queda palmo a palmo luchando por el no descenso con el Real Sociedad de Tocoa, último lugar de la clasificación general.

El conjunto minero había despedido a Israel Canales por los malos resultados y en su lugar decidieron ubicar a Reynaldo Tilguath, sin embargo la tónica no cambió y Real de Minas volvió a caer.

La fiesta azul en Danlí la comenzó Jonathan Núñez al 18' luego de una excelente combinación en los linderos del área con Roberto Moreira. El joven recibió la habilitación del paraguayo y con un disparo cruzado venció al caribeño Julani Archibald.

Dos minutos más tarde Marco Tulio Vega, de cabeza, a gran pase de Carlos "Muma" Fernández, ponía el 0-2 en el tablero. Gran anotación del delantero que le robó la titularidad al argentino Gonzalo Klusener y lo cumplía con gol.

Los azules pudieron aumentar la ventaja pero no apretaron el acelerador. En el inicio del complemento Real de Minas realizó tres modificaciones y quiso animarse, sin embargo no eran precisos al momento de llegar al marco emplumado.

El tercer gol fue marcado por Kevin López en otra hermosa jugada en conjunto con Roberto Moreira; el paraguayo recibió un balón en el área y venía corriendo por atrás el 'Choloma' a quien se la dejó de taquito para que nada mas definiera el 0-3 final.

FICHA TÉCNICA DEL REAL DE MINAS 0-3 MOTAGUA

(Partido de la quinta jornada del Clausura-2021)



Alineación del Real de Minas: Julani Archibald; Elison Rivas, David Mendoza, Ismael Santos (Róbel Bernárdez 46'), Bryan Castro; Kevin Maradiaga (Sebastián Colón 46'), Edder Delgado, Jack Jean Baptiste (Dylan Andrade 68'), Klifox Bernárdez (Rodrigo Rodríguez 46'), Aldo Oviedo; Darwin Andino (William Moncada 59').



Suplentes del Real de Minas: Daniel Rojas; Róbel Bernárdez, Sebastián Colón, Erick Andino, Joshua Nieto, Dylan Andrade, Willian Moncada, Rodney Bernárdez, Rodrigo Rodríguez.



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: Aldo Oviedo.



Tarjetas rojas: No hubo.



Alineación del Motagua: Jonathan Rougier; Juan Pablo Montes, Marcelo Pereira, Marcelo Santos; Diego Rodríguez (Elmer Güity 63'), Héctor Castellanos, Matías Galvaliz (Iván López 46'), Jonathan Núñez, Carlos Fernández (Kevin López 46'); Marco Tulio Vega (Josué Villafranca 73') y Roberto Moreira (Gonzalo Klusener 84').



Suplentes del Motagua: 25 Marlon Licona; 33 Fabricio Galindo, 26 Josué Villafranca, 23 Juan Ángel Delgado, 24 Omar Elvir, 22 Jessé Moncada, 3 Elmer Gúity, 9 Gonzalo Klusener, 8 Walter Martínez, 7 Iván López, 27 Óscar García y 34 Kevin López.



Goles: Jonathan Núñez (18'), Marco Tulio Vega (20'), Kevin López (81')



Tarjetas amarillas: Jonathan Núñez, Carlos Fernández.



Tarjetas rojas: No hubo.