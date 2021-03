Novia de Zlatan Ibrahimovic se confiesa: "Casarme con él podría perturbar mi vida"

Zlatan Ibrahimovic se ha destacado por ser una figura mediática dentro del fútbol y tambien fuera de el. Un problema de egos con Romelu Lukaku, delantero del Inter de Milán, y discusiones sobre lo que está políticamente correcto para un atleta con LeBron James, estrella de la NBA, han sido las últimas polémicas del jugador sueco que han acaparado la atención de muchos.

Helena Seger, pareja y conviviente de Zlatan desde hace 18 años, conoce muy bien a 'Ibra' por lo que sabe que puede ser un poco difícil, pues ella ha sido victima de sus arrogantes actitudes.

“Dejó su Ferrari mal aparcado en Malmo, lo que impedía que mi Mercedes saliera. Con un poco de brusquedad le dije que lo moviera y por lo visto eso le gustó. No, no es fácil vivir con él. Pero tampoco conmigo...”, declaró la empresaria sueca de 50 años.





Seger habló de la convivencia con el goleador y reveló el motivo por el cual ni pensaron en casarse durante todo este tiempo.



"¿Matrimonio? Casarme con él podría perturbar mi vida. Estamos bien así, no quiero que me etiqueten como la mujer de un jugador. La gente sabe cuánto he estudiado, trabajado y luchado", dijo la pareja de Zlatan.

A pesar de ello, Helena no oculta el amor que siente por el futbolista de 39 años y confesó el porqué está enamorada de él.



"Porque tiene algo que yo también tengo y es que ambos tenemos un trasfondo importante y hemos construido nuestras carreras con sacrificio", cerró.