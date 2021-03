Jhon Jairo López, DT de Platense: "Hace 60 días estos muchachos estaban rondando en las calles buscando equipo"

Platense se llevó los halagos y robó los asombros de la afición en la jornada 5 del Clausura 2021 tras apalear 5-3 a Marathón en el estadio Excélsior, sentenciando el partido desde antes del descanso con un 5-1 a favor.



Ilce Barahona, Byron Rodríguez, Dabirson Castillo y Yerson Gutiérrez, protagonista de un doblete, fueron los encargados de castigar a un monstruo que viene en caída libre.





Después del triunfo, el entrenador escualo Jhon Jairo López platicó con DIEZ y brindó su análisis de la brillante actuación ante los sampedranos a quién no podían vencer desde hace nueve juegos al hilo.



“No hay enfermedad que dure mil años ni cuerpo que lo resista. Tuvimos una tarde estupenda donde los jugadores supieron analizar al rival y contrarrestar todo su poderío. Sabíamos que a Marathón teníamos que atacarlo por velocidad, los presionamos alto llevándolos hacia el error y de esa manera pudimos conseguir cinco goles para resolver el objetivo desde el primer tiempo", comenzó analizando.

"El complemento fue distinto, ellos tenían la obligación de venirse encima donde metieron tres cambios de un solo y desplegaron su arsenal, pero pudimos aguantar la remetida de un equipo fuerte. Tuvimos tres mano a mano claros de Henry Romero, Yerson Gutiérrez y Byron Rodríguez desperdiciados que pudieron ampliar la ventaja, finalmente, el rival no anotó dos goles más, pero no creo que eso opaca la gran actuación que tuvimos”.



Pese a culminar el primer tiempo con una amplia ventaja, las desconcentraciones pasaron factura y redujeron la ventaja, algo que no gustó al estratega colombiano.



“Un resultado de 5-1 al descanso te brinda tranquilidad, los jugadores llegaron al camerino concientizados que no había que aflojar y queríamos más, no hay que obviar que terminamos los últimos 20 minutos con un hombre menos ante un gran rival. Difícilmente en la liga hondureña un equipo anota cinco goles en un primer tiempo, y peor que lo haga uno de media tabla para abajo contra un denominado grande. Sin embargo, no estoy contento con el tema de la pelota parada, el primer y tercer gol fueron concedidos por esa vía, hay que enfatizar mucho en eso, es cierto que tenemos el segundo mejor ataque (11 anotados) del torneo, pero también tenemos la segunda defensa (10 concedidos) más vulnerable, es algo que debemos mejorar”.

Platense vivió una fiesta de goles el miércoles por la tarde-noche en Puerto Cortés.



Los selacios empataron 2-2 ante Vida en su estreno en el Clausura, en su siguiente duelo golearon 1-4 al Real de Minas y posteriormente fueron vapuleados 0-4 ante Honduras Progreso. Jhon Jairo cree que la irregularidad que puede haber en el campeonato es normal ya que es algo que le sucede a todos los equipos en el ámbito local.

“Esto es producto por la falta de partidos de preparación, nosotros teníamos establecidos ocho partidos para la pretemporada y al final solo jugamos dos contra Atlético Choloma, este conflicto sucede con la mayoría de los equipos. Llevamos dos victorias por goleadas, un empate y una derrota durísima donde nos ganaron muy bien, así que estamos con los pies sobre la tierra ya que hay muchos partidos por jugarse. No éramos el Bayern Múnich cuando ganamos contra Real de Minas ni éramos el equipo de a peso cuando perdimos contra Honduras Progreso, este es el fútbol en Liga Nacional donde se suele ser irregular y más cuando tienes jugadores tan jóvenes como yo los tengo a quienes no tengo nada que criticarles, yo no salgo a tirar cuetes cuando ganamos ni les cobro cuando perdemos, esto es parte del juego”.

FUTBOLISTAS QUE ANDABA BUSCANDO CLUB



En la pretemporada, Platense reclutó a cinco jugadores en una prueba masiva organizada por el club: José Quintanilla, Roseel Arias, Elian Aguilera, Geovani Padilla Suazo, Henry Romero y Héctor Aranda, siendo los últimos dos regulares con los escualos, donde uno de ellos destacó en la apaleada ante Marathón.



“Para mí nuestro volante de marca, Aranda (23), fue uno de los jugadores más destacados y es increíble porque hace menos de dos meses lo recluté en una prueba masiva que organizó el club mediante las redes sociales donde se presentaron al estadio Excélsior alrededor de 120 jugadores, de ahí también agarramos tres futbolistas más y a Henry Romero (24) que disputó el juego ayer. Hace 60 días estos muchachos estaban en las rondando calles, vulgarmente hablando, buscando en qué equipo del país podían tener oportunidad y yo tuve la osadía de meterlos contra uno de los equipos más fuertes de la Liga Nacional sin temor de lo que podía suceder, lo que es un aviso grande de que los equipos deben apostar por este tipo de jugadores.”





El cafetero Yerson Gutiérrez, exMarathon y Honduras Progreso, es el goleador del equipo en este torneo, y junto con Ilce Barahona han sido los que han orquestado el gran ataque del Platense. López valoró la presentación de ambos jugadores tras las primeras fechas.



“Lo de Yerson Gutiérrez no me extraña, tuve la oportunidad de contar con él en las inferiores del América de Cali en Colombia y ha venido haciendo las cosas bien acá donde logró ser en una ocasión el máximo goleador del torneo, es cierto, pudo no acoplarse perfectamente a los sistemas de sus exequipos, pero la calidad y frialdad que tiene para definir es soberbia. Ilce Barahona es un jugador indiscutible, por algo es un jugador de Selección Nacional y espero contar con él por mucho tiempo, se de las pretensiones personales que él tiene y uno como entrenador desea que los jugadores avancen y crezcan, el termina contrato a mitad de año así que esperaremos que es lo que pasa, mientras esté en Platense hay que disfrutarlo” .