La furia de Pedro Troglio tras filtrarse los audios de la muerte de Maradona y habla sobre su futuro

El técnico del Olimpia, el argentino Pedro Troglio, fue uno de los excompañeros de Diego Armando Maradona que lamentó profundamente el fallecimiento del Pelusa el pasado 25 de noviembre.

Troglio expresa su indignación con el 'Chaco' Maidana

En los últimos días han filtrado polémicos audios de cómo era cuidado el Diez mientras se recuperaba de su operación. En un diálogo con la radio FM 947 de Argentina, el entrenador de los albos expresó todo su malestar.

''Me generó un odio tan grande. No puedo creer tanta ignorancia. Todo lo que uno no quería imaginar está en esos audios. Queda en claro la situación en la que él estaba'', comenzó diciendo Troglio.

Sin embargo, el DT evitó hablar de más sobre los cuidados que recibía Diego por parte de su entorno y continuó refiriéndose a su carrera.

''Como jugador siempre 'toque en la segunda bandeja' detrás de nombres importantes como Maradona. Como técnico creo que fui mucho más y dejé mucho más que como jugador'', explicó.

Pedro confiesa que en su país se le dificultaba dirigir a un equipo y fue cuando apareció el Olimpia. El timonel de 55 años no dudó en venir al fútbol hondureño.

''En Argentina se me estaba complicando conseguir club. Por eso, tomé la decisión de venir a Honduras. Salimos campeones y nos metimos entre los cuatro mejores de la Concacaf''', resaltó.

El contrato que prepara Olimpia para retener a Troglio

Por último, Troglio habló sobre su futuro y le hizo un pedido particular al Pelusa. ''En diez años me gustaría seguir dirigiendo. Ya con 70 ojalá todavía Maradona me ayude y pueda seguir. Pero también quiero estar disfrutando de mi familia y de mí. Tengo hijos chicos que me gustaría ver crecer''.

La amistad de Pedro y Diego

Troglio y Maradona compartieron una gran amistad desde antes que disputaran el Mundial de Italia 1990 con la Albiceleste. En aquella ocasión, ambos lograron llevar a su selección hasta la final.

El técnico del Olimpia marcó un tanto en dicha Copa del Mundo que perdieron ante los alemanes en sus seis apariciones.

''Duele el alma. Siempre en mi corazón. Amigo querido ya estás en paz. Orgulloso de haber estado a tu lado. Mi familia y yo te vamos a querer toda la vida'', fueron las palabras de Troglio el día que falleció Maradona producto de un paro cardiorrespiratorio.