¿Por qué Jerry Bengtson no es convocado a la Selección de Honduras a pesar de sus números?

Follow @GustavoRocaGOL

Jerry Bengtson (33 años) a pesar de su edad está en plenitud física y su olfato goleador no lo ha perdido, es más, se ve mucho mejor ahora que en años atrás cuando jugaba en el exterior. Ha cogido confianza en el Olimpia de Pedro Troglio, algo que lo ha sabido explotar.

Ahora mismo es el goleador más temible de la Liga Nacional de Honduras. Es bicampeón de liga con el Olimpia y además de coronarse como campeón goleador el torneo pasado con 10 goles compartiendo sitio con Rubilio Castillo, sigue su ritmo acelerado y de igual forma es el actual romperedes del Clausura-2021 con cuatro dianas.

Sin embargo muchos se preguntan ¿por qué Jerry Bengtson no es convocado a la Selección de Honduras?. Lo cierto de todo es que desde que Jorge Luis Pinto dejó la dirección técnica de la "H", el delantero nada más ha estado en una convocatoria, pero fue antes de que Fabián Coito llegara.

Jerry Bengtson celebrando su último gol con la Selección de Honduras en 2015.

La última vez que Bengtson Bodden estuvo vestido con los colores patrios fue en el amistoso del 20 noviembre 2018 cuando Honduras cayó 4-1 ante Chile en Temuco, combinado dirigido interinamente por Jorge Jiménez por lo que va a ajustar los tres años de estar fuera de la selección.

PINTO EXPLICÓ POR QUÉ NO LO LLAMÓ MÁS

En aquel entonces se habló mucho de la no convocatoria del delantero hondureño a la escuadra nacional a pesar que estaba atravesando por un buen momento. Jorge Luis Pinto, antes de marcharse de Honduras aclaró todo lo que sucedió.

"Quería dejar en claro que siempre hubo un secreto sobre esa situación, con el mayor del respeto por ese chico (Bengtson). No tengo ninguna bronca, ni odio, pero tuve que hacer respetar al país. Todo mundo está engañado, muchos de los periodistas", dijo Pinto al respecto.



Y agregó: "Bengtson no volvió a la Selección de Honduras porque le dije en el partido contra Canadá (14 noviembre, 2015) cuando íbamos perdiendo 1-0 que se parara a calentar para entrar y él no quiso entrar. Lo guardé porque hay confusión sobre todo eso, yo quiero que sean las cosas claras, mis respeto y mi aprecio".

En noviembre de 2019 dijo que no había renunciado a la "H"

Ese fue el motivo de rebeldía por el cual en ese entonces el técnico de Honduras, Jorge Luis Pinto, "cortó" del camino frustrado hacia Rusia 2018 a Jerry Bengtson. quien después se mostró preocupado por lo que el colombiano haya dicho a los federativos de él antes de su partida.

¿Y COITO POR QUÉ NO LO CONVOCA?

A Fabián Coito, actual timonel de la Selección de Honduras y con la que buscará la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022, se le ha criticado por la no convocatoria del delantero del Olimpia, pues está haciendo méritos de sobra para ser considerado, pero el candado de la puerta para su entrada está extraviada.

De hecho, el propio Jerry Bengtson se mostró sorprendido y a la vez preocupado por las negativas de Coito de incluirlo en sus convocatorias, esto a pesar de sus buenas actuaciones. "He venido trabajando, no sé si ha pasado alguna cosa allí o si hablaron con Jorge Luis Pinto y él habló cosas de mí porque desde que llegó el profesor Coito no me han tomado en cuenta", razonó el ex CDS Vida y Motagua.

Jorge Luis Pinto vetó a Bengtson de su proceso fallido rumbo a Rusia 2018.



Bengtson, en esa nota que dio en diciembre del 2019, fue claro al decir: "Ir a la selección es algo lindo, pero si hay alguna decisión allí que pasó, es algo de ellos". Por los momentos, Jerry Ricardo sigue haciendo méritos y encofado en su trabajo con el Olimpia, pero siempre viendo de reojo las convocatorias de Fabián Coito., quien en exclusiva con DIEZ, habló sobre él.

"Depende de los planes, es un delantero central titular del hoy equipo campeón del fútbol local por lo tanto es un jugador que observamos permanentemente. Él compite en esa posición con futbolistas que están en otras ligas, que tienen distintas características y en la elección todavía no los hemos considerado, pero es un jugador que observamos del cual permanentemente estamos considerando y observando su rendimiento", dijo el seleccionador nacional cuando fue preguntado si estará en los próximos amistosos ante Grecia y Bielorrusia.

LA HISTORIA DE BENGTSON EN NÚMEROS

Actualmente Jerry Ricardo Bengtson suma 57 juegos y un total de 21 goles con la Selección de Honduras, 9 de esos goles, convertidos en eliminatorias mundialistas, varios de ellos, claves en el camino hacia Brasil 2014.





El debut del goleador hondureño que disputó el Mundial de Brasil 2014 con la "H" fue en el amistoso del 21 abril de 2010 entre Honduras y Venezuela (0-1), partido jugado en San Pedro Sula y mismo que fue despedida de la selección previo a su viaje a Sudáfrica 2010.



- Primer gol: Amistoso: 9 febrero 2011: La Ceiba: Honduras 1-1 Ecuador



- Ultimo juego: Amistoso: 20 noviembre 2018: Temuco, Chile: Chile 4-1 Honduras



- Ultimo gol: Amistoso: 8 octubre 2015: Tegucigalpa: Honduras 1-1 Guatemala



En la Liga Nacional de Honduras, Jerry Bengtson actualmente contabiliza 231 partidos y en total tiene 115 goles. En sus vitrinas aterosa 5 títulos de goleo y 3 títulos nacionales (1 con Motagua y 2 con Olimpia).