¿Dónde ver el clásico del domingo? Así se jugará la jornada seis y los canales de TV que transmitirán

La Liga Nacional hizo oficial los horarios y días de los partidos de la jornada seis del torneo Clausura. Habrá clásico y el Olimpia buscará mantener el liderato o la máquina le podrá hacer partido en el Nacional este domingo.

¿Qué partidos van por la televisión abierta? La jornada en Danlí este sábado con el choque del descenso; Real Sociedad visita al Real de Minas y se podrá ver por Tigo Sports. Este es el único duelo sabatino.

Ver. LAS FOTOS POCAS VECES VISTAS CON BUBA JUGANDO DE DELANTERO

La jornada tendrá la batería de encuentros el domingo. La acción comienza temprano en el Yankel Rosenthal con el duelo Marathón vs Honduras Progreso a las 3.00 de la tarde y lo transmite Todo Deportes Plus.

Habrá doblete en el estadio Nacional. A las 4.00 de la tarde, el FC Motagua recibe a Lobos UPN, partido que va por la televisión de paga, mientras que dos horas después, el Olimpia se enfrenta al Real España en el duelo estelar de la jornada.

Ver: ¿POR QUÉ BENGTSON NO ES LLAMADO A LA SELECCIÓN NACIONAL?

Pero antes del clásico, el Platense que está inspirado tras darle una revolcada al Marathón, estará enfrentándose al Vida. Los cocoteros tendrán dos visitas complejas, pues esta noche juegan ante Real España en el estadio Morazán.

JORNADA SEIS

Sábado 3.00 pm Real de Minas vs Real Sociedad TIGO SPORTS

Domingo 3.00 pm Marathón vs Honduras Progreso TDTV+

Domingo 4.00 pm FC Motagua vs Lobos UPN TIGO SPORTS

Domingo 5.00 pm Platense vs Vida TIGO SPORTS

Domingo 8.00 pm Olimpia vs Real España TVC