Entrenador en Liga de Ascenso dirigió desde el techo de un bus ya que no lo dejaron entrar al estadio

El torneo Clausura de la Liga de Ascenso inició este miércoles en Honduras y nos dejó imágenes como la del entrenador del San Juan Huracán de Quimistán, Santa Bárbara, Rommel Salgado, quien tuvo que dirigir a su equipos desde fuera del estadio, subido en el techo del autobús ya que no recibió a tiempo el carnet federativo para entrar.

El profeso Salgado contó que no le quedó otra que pedirle al motorista que ubicara el autobús cerca del muro perimetral del estadio. Luego se subió al techo y desde allí, comenzó a dar indicaciones a sus jugadores en el estadio Rumualdo Bueso Peñalba de La Esperanza, Intibucá.

“La Federación de Fútbol, por negligencia, no mandó a tiempo mi licencia federativa en físico. El trámite fue hecho completo y finiquitado; ayer ya estaba pero en Tegucigalpa, no me enviaron ni una foto para acreditar que ya estaba. Mostré los recibos pagados y el club llevó toda la documentación, hasta mi título, recibos y contrato me dijeron que no podía dirigir”, comentó el profesor Salguero.

Los documentos que llevó el técnico Rommel Salgado al estadio de La Esperanza, pues Fenafuth no le envió a tiempo la licencia federativa.

“Me querían mandar a las gradas, pero allá estaba lejos y yo quería sentar un precedente, pues nadie se hubiese dado cuenta de la negligencia de Fenafuth. El estadio de La Esperanza es bajito en sus muros, allí se estacionó el autobús y me tuve que salir del inmueble, me subí del techo del bus a subir. Solo me dejaron entrar al camerino en el entretiempo a dar charla, luego me tuve que volver a subir al techo del bus”, contó a DIEZ.

Salguero tiene dos años de experiencia en la Liga de Ascenso. Comenzó entrenando al Villanueva FC, luego tuvo un primer paso por el San Juan de Quimistán, fue al Real Juventud de Santa Bárbara y ahora volvió al San Juan donde busca ser protagonista.

“Mientras estuvo arriba del autobús pues, con un poco de miedo porque si me caigo de allí, arriesgo mi integridad física. Fue muy peculiar el partido, lo viví desde allí. Ya en más frío venía en el autobús pensando que me hicieron una barrabasada. Estoy pensando en mandar una carta a mi nombre al colegio con copia al capítulo de Occidente de que me respalden, no puede ser posible”, comentó el estratega.

En este campeonato de Liga de Ascenso se juega en formato de grupos de cuatro equipos. Clasificarán a la siguiente ronda los primeros dos. Cada equipo jugará seis partidos antes de los octavos de final. San Juan es uno de los que ha llegado a competir fuerte en la zona del occidente del país.