La preocupación en Marathón previo a jugar la Champions de Concacaf “es enorme” según Rolin Peña

En Marathón hay alarmas encendidas por el pobre nivel con el que han iniciado el campeonato Clausura. Sus dirigentes le han dado el respaldo al entrenador Héctor Vargas quien tiene un reto duro por delante; hacer caminar al equipo en Concacaf.

El director deportivo, Rolin Peña, catalogó de “preocupante” la situación que vive el equipo, pero esto debe de levantarse en el próximo partido que estarán disputando el fin de semana frente al Honduras Progreso.

Una de las cosas que les llama la atención, es que por el nivel mostrado, es complejo ya que están a las puertas de enfrentar la Champions de Concacaf frente al Portland Timbers, duelo que se juega la ida en San Pedro Sula el 8 de abril.

Se encienden las alarmas por las derrotas: “No esperábamos un resultado negativo, mucho menos con esa cantidad de goles. Preocupa porque el torneo va avanzando y nos vamos quedando sin acumular puntos. Ya no podemos permitirnos ceder puntos porque nos estaríamos olvidando de estar en las etapas finales del torneo”, dijo Rolin a DIEZ.

Por qué se da la curva baja de rendimiento: “Hay que analizar que han venido algunos jugadores que no están en su mejor forma física, nos ha afectado el inicio del torneo y no contar con toda la plantilla, también el rendimiento del plantel no ha sido el mejor. Hay que mejorar para sumar puntos”.

Preocupante el nivel ya que viene la Champions: “Ese tema preocupa porque hay que representar al país y es una competencia fuerte donde debemos de llegar bien y mostrar un buen nivel de juego, llegar con ritmo más que todo. La preocupación es enorme y esperamos superar este mal momento el fin de semana ante Honduras”.

Qué pasa con los jugadores de bajo nivel: “El equipo está descompensado en la parte física. Hay algunos que están bien, otros no, y la mayoría de ellos no están al 100% por lo tanto, el trabajo del técnico se vuelve más complejo y obviamente se anda en la búsqueda de que todos estén en un mismo nivel. Estamos conscientes, hemos tenido reuniones con el plantel y el técnico y esperamos resolverlas en el siguiente partido”.

Kevin Hoyos y las críticas por su bajo nivel: “Hay algunos jugadores que no están al 100% de su nivel físico, no están con ritmo y por eso en algunos se nota algunas deficiencias. No me voy a referir a ninguno en particular porque esto es cuestión de equipo. Hay muchos casos particulares que mejorar y ya no hay más tiempo para estar pensando en que se puede mejorar, los partidos son seguidos, los puntos se van agotando y debemos de comenzar a sumar de a tres y estar en la pelea”.

Respaldo total al profesor Héctor Vargas: “El profesor Vargas no se mueve, este es un tema que no viene para tacarlo, ha hecho un gran trabajo. En estos momentos se pasa una etapa difícil de resultados, pero la capacidad del profesor Vargas está de sobra reconocida”.