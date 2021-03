Koeman revela su favorito en el derbi de Madrid y se enfada en plena rueda de prensa: "Estoy harto"

Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, habló este viernes antes de la nueva jornada de la liga española donde visitarán al Osasuna.

El DT holandés comentó sobre varios temas y se enfadó por una pregunta que le hicieron acerca de su futuro, también dio su "favorito" en el derbi de Madrid.





Rival duro como Osasuna



"Es muy importante porque el domingo hay un partido entre Atlético y Real Madrid que uno de los dos, o los dos, perderán puntos. Lo importante es ganar mañana en un partido que nos costará, contra un contrario fuerte y en su estadio. Una vez más, hemos de estar preparados".



Enfado por campañas en su contra



"A la gente le interesa poner nombres para crear polémica. A mí no me molesta. Estoy metido en el trabajo. Con tantos partidos, no hay tiempo de pensar en otras cosas. ni me interesa ni molesta nombres como Xavi u otros. Al final, el nuevo presidente decide. Estoy harto de contestar este tipo de preguntas".



Lo que falta de temporada



""Es larga. El equipo pone mucha energía en cualquier partido y nuestro juego con balón es muy bueno".

Su ida con tres centrales



"Se puede seguir con este sistema porque hay otros centrales y defensas. No hay que obsesionarse con un sistema. Lo más importante es la actitud con balón y, sobre todo, que hemos mejorado mucho, sin. Hemos mejorado la presión y el robo en sitio del campo donde podemos crear peligro".



¿Seguirá un año más en Barcelona?



"No sé si me he ganado seguir, sólo sé que tengo un año más de contrato. En dos o tres días tendremos presidente, hablaremos. Ahora me tengo que concentrar en los partidos y ganar. Eso es lo mejor para todos. Sabemos que jugaremos una final de Copa, podemos ganar un título importante. El resto no está en mis manos".



Derbi de Madrid, ¿Favorito?



"Primero es nuestro partido. Nosotros tenemos que ganar. Siempre es mejor resultado que el equipo que va a arriba pierda puntos. Pero no hay que obsesionarse por el partido de ellos porque si no ganamos".

PSG en el horizonte



"Los últimos resultados, sobre todo remontar el partido contra el Sevilla, nos han dado mucha moral. El partido de Champions es para el miércoles, ahora hay que pensar en el de mañana".



Elecciones a la presidencia



"Claro que me gusta porque tener un presidente es importantísimo. Es importante saber las posibilidades para el futuro en mi tema, en tema equipo, en mejorar cosas... Por fin".