Nerlyn Membreño tras empate ante Real España: "No nos vamos tan decepcionados porque se intentó ganar"

El CDS Vida sigue sin encontrar el rumbo al triunfo en el Clausura-2021 de la Liga Nacional de Honduras. El equipo de Nerlyn Membreño sumó un empate más en este torneo, y aunque fue de visita ante el Real España, el técnico comienza a sentir la presión por los resultados.

"Fue un partido muy parejo, no dejamos espacios, ni ellos ni nosotros, fue un juego no muy vistoso, aunque en el segundo tiempos ambos tuvimos la oportunidad de ganar; no nos vamos tan decepcionados porque se intentó ganar", dijo en la conferencia después del empate.



Y es que el CDS Vida fue el que llevó más peligro al marco del Real España pero al final el gol no se les dio y terminaron empatando.“No jugamos mal, hacemos casi todo bien, hoy nos defendimos bien, nuestro portero estuvo atento y mejoramos en relación al fin de semana, pero esta vez no se nos dio el gol, la defensa y el portero de ellos estuvo bien”.





Finalmente el técnico Nerlyn Membreño habló sobre Ángel Tejeda el exReal España que desde que ingresó de cambio quiso herir a sus ex.

“Se buscaba mayor claridad para atacar y casi anotamos, no nos podemos ir tristes si se trabajó para ganar, vamos a esperar que en el próximo partido podamos conocer por fin la victoria y tomar la confianza que teníamos el torneo anterior”, finalizó diciendo.