"Potro" Gutiérrez, muy autocrítico: "De todos los partidos este es el que menos me ha gustado"

Raúl “Potro” Gutiérrez ha sido muy autocrítico en la conferencia post juego donde su Real España empató 0-0 ante el CDS Vida. Ambos se hicieron daño, y aunque el mexicano no ve mal este punto, ha sido claro que este juego fue el que menos le gustó de los suyos.

"Un gol hubiera marcado las diferencias, tuvimos las ocasiones y llegadas que no fueron efectivas, fue un partido demasiado dividido. Nuestro equipo, su principal problema fue que no lograba tener la posesión de la pelota en tiempo suficiente, la recuperábamos, la perdíamos, la recuperábamos, la perdíamos, entonces así es muy difícil estructurar juego, hay que seguir insistiendo en eso", dice Gutiérrez.

Luego añade a su exposición. "Creo que el equipo mereció más, pero esto es de hacer goles no de merecer. De todos los partidos este es el que menos me ha gustado por cómo hubo lapsos, sobre todo en el segundo tiempo, que el equipo perdió el control del juego".

"Hoy el equipo tuvo imprecisiones, fue un problema que yo veo, no estábamos entregando bien la pelota, lo más interesante de este partido es ese punto que sumas, pero no lo hacemos como nos hubiese gustado", seguía diciendo el ex jugador del América.



El estratega del Real España no le restó méritos al equipo de Nerlyn Membreño por su juego. “Nos faltaron muchas cosas, entre ellas definición, incluso debo reconocer también que es acierto del rival, pero debemos aceptar el punto aunque queríamos sumar los tres”.



“Viene de un buen proceso, donde juegan bien y casi nos complican, al final no anotaron ni tampoco nosotros, pero fue un digno rival; hay que mejorar cada partido, hoy no tuvimos la intensidad del fin de semana”, agregó el "Potro" Gutiérrez.



Concluyó explicando por qué sacó del 11 titular a su capitán, Mario Martínez. “A Mario hay que cuidarlo, entró en la rotación del club, es un jugador muy importante en el club, esperamos tenerlo de entrada en el juego del fin de semana”, concluyó.