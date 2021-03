Edwin Rodríguez: “Todos los equipos se reforzaron para quitarnos esta seguidilla de títulos que hemos ganado”

El nacido en Quimistán, Santa Bárbara, explicó que todos los rivales se preparan para vencerlos, pues al ser bicampeones, tienen esa presión. Destacó el buen accionar que tienen los aurinegros con los jugadores del mediocampo.

Recuperación del coronavirus: “Sabía que iban a ser complicados los partidos tras el regreso de sufrir el COVID-19, gracias a Dios he venido trabajando bien, los profesores han hecho buen trabajo. El coronavirus afecta en un cierto punto, pero tenemos que poner de nuestra parte como jugadores”.

Lo que les dejó el juego ante Real Sociedad: “El juego pasado desde antes en la charla veníamos hablando que son los partidos más difíciles porque estos clubes se crecen ante Olimpia, se preparan para salir del lugar donde están. Al final nos pasó factura el clima, el fuerte calor, pero ahora estamos mentalizados en el juego del domingo frente al Real España ya que ellos han estado jugando bien. El juego pasará por lo que hagamos nosotros”.

Presión para juego ante Real España: “Nosotros estamos en primer lugar, pero que se te escape un partido como el del Real Sociedad te hace poner los pies en la tierra, sabíamos que era complicado. No vamos con presión ante Real España, vamos a hacer nuestro fútbol y de allí dependerá el resultado”.

Los cuidados que deben tener del Real España: “Tienen jugadores muy rápidos, he compartido con ellos en la Selección Sub-23, jugadores por las bandas, delanteros de presencia, de eso nos tenemos que cuidar. Nosotros que somos los encargados de llevar el peligro a la otra área buscaremos generar fútbol con los delanteros”.

Mayor atributo del Olimpia de Pedro Troglio: “Lo primordial es el esfuerzo por el equipo, lo hemos hablado, el profe nos pide el máximo, y también depende de lo que hagamos dentro de la cancha. Hay que ser contundentes arriba y tener sacrificio que este equipo nunca lo ha dejado de ser”.

Lo especial de jugar clásicos: “¿Qué tiene de especial? Juega uno de los más grandes equipos que tiene Honduras, con buenas plantillas. Le decimos a la afición que tratamos de hacer las cosas bien, en muchas ocasiones no se da, pero esa es la intensión. El rival también propone, ningún equipo quiere hacer fútbol malo, en ocasiones se da, en otras no”.

El puesto donde se siente mejor: “Me siento bien en el puesto que me ha dado el profesor. Pasa mucho como lo he venido desarrollando. En este torneo por motivos de Covid-19 no he salido de titular, pero estoy esperando la oportunidad para hacerlo cuando me toque. Al hacer bien las cosas me abre las puertas de la Selección Nacional y en los próximos días darán la convocatoria donde espero que mi nombre esté en ese listado”.

Motagua mete presión y no pueden fallar: “No nos dejó un buen sabor de boca el empate ante Real Sociedad, pero nosotros no jugamos con presión, lo hacemos con tranquilidad ya que es importante ganar todos los partidos. En Olimpia no puedes dejar puntos atrás, esto será una lucha constante con Motagua hasta el final. El que deje puntos sufrirá y esperamos no ser nosotros y si dejamos que sean los menores posibles”.

Sensaciones de enfrentar al renovado Real España: “Es algo lindo enfrentar a Real España, sabemos lo que se juega en este torneo tras la inversión del plantel. Nosotros somos Olimpia y tenemos que salir a ganar cada partido, a matarnos si es posible por ganar los tres puntos. Ellos tienen su fútbol y su idea, pero nosotros la tenemos y será un partido muy disputado donde esperemos sacar los tres puntos”.

El rival a vencer: “Todos los equipos se reforzaron para quitarnos esta seguidilla de títulos que hemos conseguido. Desde el momento que hacemos esto ya pensar que vamos a ganar un torneo con nombre, no pasa, todos los equipos se armaron bien. Ahora será más difícil que el torne pasado ganar clásicos y alzar la copa, desde el momento que ganamos el torneo anterior, sabíamos que este sería más complejo. Gracias a Dios hemos sacado la casta gracias al sacrificio que nos pide el profesor".