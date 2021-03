Diego Vázquez: "Hay que adaptarse ante la injusticia que no me dejen entrar ni siquiera al estadio"

Follow @GustavoRocaGOL

Diego Vázquez compareció en conferencia de prensa previo al duelo ante UPN por la sexta fecha de la Liga Nacional de Honduras. El estratega habló de "Muma" Fernández y además mandó otro recado a la Comisión de Disciplina.

"Lógicamente estoy en la concentración, en el hotel, doy la charla y después no puedo entrar al estadio, me hace falta y mucho más por la manera injusta en que se dieron las cosas, pero bueno, hay que adaptarse, quizá me da un poquito de bronca porque fue injusto, es lo que tenemos, estamos en comunicación permanente con el cuerpo técnico, tenemos todo muy mecanizado. Funciona todo muy bien, no es lo ideal, pero hay que adaptarse ante la injusticia que no me dejen entrar ni siquiera al estadio", dijo.

Luego el técnico argentino del Motagua dice. "Los fichajes me han parecido bien, Óscar (García), Muma (Fernández), (Elmer) Güity, el Chino (López), lo han hecho bien y estamos conformes con su trabajo".





Para el estratega motagüense el torneo está siendo casi perfecto. "Tenemos una buena cantidad de puntos, solo hemos perdido un partido y es sumamente positivo, estamos peleando, con buen rendimiento, hay que mejorar en varios aspectos, pero como digo siempre, hay detalles para mejorar, pero siempre hay tiempo para eso, la ilusión es la misma".



"Me gusta que el equipo sigue manteniendo la misma idea de juego, para todos aquellos que dicen que solo hacemos goles de centro, el otro día hicimos un gol por el centro y no dicen nada, hubo un técnico que el otro día dijo 'ya sé cómo juega Motagua' y después terminó el partido 2-0 a favor nuestro, entonces... estamos bastante bien sinceramente", atizó Diego Vázquez.

El cinco veces campeón de Liga Nacional dirigiendo al Motagua asegura que el juego ante los universitarios del próximo domingo a las 4:00 de la tarde y donde no estará por suspensión, será diferente.





"Todos los partidos son diferentes, es lógico que este será diferente, UPN tiene algunos jugadores que no venían jugando y ahora juegan, nosotros de la misma manera vamos a llegar con mejor ritmo que ese partido, es diferente para ambos clubes", apuntó.



Para culminar habló sobre el fichaje del "Muma" Fernández. "Lo trajimos nosotros ¿no?, no lo escuché en ningún lado pero algún pequeño mérito tenemos, llega, es un jugador que se tiene que seguir adaptando, tiene velocidad y muchas veces muestra técnica, es desequilibrante, por momentos tiene que mejorar, son cosas que le pedimos,pero de a poco se va a ir acoplando y mejorando".