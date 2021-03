Courtois, decepcionado: "Parece que jugar bien en el club más grande del mundo ya no vale la pena"  

Ser el guardameta del Real Madrid no es cosa fácil, aún con grandes actuaciones que pueden salvarle el pellejo al equipo las críticas no desaparecerán y el estrés te consumirá.



Tal es el caso del portero belga Thibuat Courtois, pilar fundamental para que el conjunto merengue continúe en la lucha por la liga gracias a sus increíbles actuaciones que sellaron triunfos en encuentros claves.





Con el bajón sufrido por el equipo de Zinedine Zidane desde el inicio del 2021 debido a las ausencias por lesión, son pocos los jugadores que han destacado, entre ellos, el arquero de 2 metros de altura, quien según sus declaraciones al diario de su país HNL, no se aprecia ni se reconoce su arduo trabajo desde que comenzó a brillar en el Atlético de Madrid.

"Tuve tres años (2011-2014) fantásticos en el Atlético, recibí elogios de toda Bélgica. Me convertí en Deportista del Año y pensé que estaba bien. Hoy tengo la sensación de que todo lo que hago se ha vuelto normal. Mi actuación en ese partido contra el Valladolid (triunfo 0-1 por la mínima), creo, pareció que no había existido. Parece que seguir jugando a un alto nivel en el club más grande del mundo ya no vale la pena", declaró contundentemente.

Thibaut Courtois selló el triunfo 0-1 ante Valladolidad tras grandes paradas en el transcurso del partido.

El futbolista de 28 años recrimina las críticas que recibe constantemente por no formar parte de las convocatorias de la selección belga, recordando que a pesar de brindarle un título al conjunto merengue en 2020, no logró obtener un gran reconocimiento individual en su país.

"Sobreviví a un tsunami en el Real Madrid. En 2020 gané la Supercopa con una parada decisiva en los penaltis. Y luego leo de los analistas: 'Lukaku merece más el premio del Mejor Jugador Belga porque él siempre estuvo con la selección nacional mientras que Courtois se retiró algunas veces'. No fui a Dinamarca en septiembre, porque simplemente venía de vacaciones y pensé que necesitaba una buena preparación", dijo.

"Puedo entender que Lukaku haya ganado el trofeo al Mejor Belga en el extranjero. Se merecía el premio, se lo dije también. Ni siquiera fui nominado al Deportista del Año y que otros jugadores de fútbol lo fueran, me parece ridículo. Pienso y me siento más apreciado en España o incluso fuera de España que en Bélgica", cerró.