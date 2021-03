¿Qué pasa con Reinieri Mayorquín y Bayron Méndez que no aparecen con el Motagua en el Clausura-2021?

Follow @GustavoRocaGOL

Motagua está teniendo un torneo aceptable en el Clausura 2021. El equipo azul solamente ha perdido un juego y se le ha llenado de críticas por eso, y no es para menos, el duelo en el que cayó fue el del clásico frente a Olimpia (2-1), cuyo club le ha tomado la medida y lo tiene rezagado en las estadísticas de los últimos duelos particulares.

Sin embargo hay otros detalles que pasan en el entorno del club capitalino por el cual los aficionados del mismo se preguntan y son las ausencias en todo el trayecto del torneo de jugadores importantes como Reinieri Mayorquín y Bayron Méndez.

Y es que Diego Vázquez nutrió el plantel con varios fichajes que le ha dificultado la participación a otros dentro de los partidos que han disputado, uno de ellos es el oriundo de La Lima, Cortés, Bayron Méndez, quien se ha extrañado de las canchas en los últimos partidos por situaciones meramente técnicas y físicas.

El limeño no ha entrado ni si quiera en las convocatorias para los partidos del Clausura 2021, algo que ha extrañado a la afición motagüense, pues lo consideran un jugador muy interesante del cual el técnico puede echar mano en partidos importantes.

Es importante mencionar que el escurridizo jugador comenzó el torneo con molestias físicas, pero las ha superado con éxito, por lo que podría reaparecer con los azules en el próximo duelo frente a la UPN.

MAYORQUÍN, EN RECUPERACIÓN

No obstante, la situación del contención Reinieri Mayorquín es totalmente diferente. Lo que sucede con el cinco veces campeón de Liga Nacional con el Motagua es que se está recuperando de una operación que se realizó al final del torneo pasado.

El jugador de 31 años de edad se sometió a una operación de menisco y cartílago de la rodilla derecha, misma que se la practicó el doctor Óscar Benítez. De hecho, el mismo Mayorquín le comentó a DIEZ que ya está en la fase final de su recuperación.

"Fue una artroscopia del cartílago y menisco lo que me hice, la recuperación era de dos meses pero ya llevo mes y medio. Me faltan dos semanas todavía para integrarme a full con el equipo, ahorita solo estoy haciendo trabajos de fútbol progresivo, ya me dieron el alta para hacer más fútbol e irme metiendo de a poco a los trabajos fuertes con el grupo, vamos bien, gracias a Dios me queda poco para integrarme al grupo", dijo Reinieri Mayorquín.