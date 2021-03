Fernando Araújo responde: ¿Por qué no ganan de local? ¿Se salvarán del descenso? ¿Por qué Barreto de capitán?

Follow @GustavoRocaGOL

Fernando Araújo es un técnico de capacidad probada en la Liga Nacional de Honduras. El entrenador uruguayo mostró sus credenciales cuando dirigió al CDS Vida de La Ceiba en un proyecto interesante que lo metió a una pentagonal, esto hace más de un año.

Sin embargo, la historia ahora mismo es diferente, pues el charrúa busca no descender con el Honduras Progreso, club al que le ha puesto su impronta. El equipo arrocero juega bonito y alegre, al estilo de Araújo.

Sin embargo, hay cosas que el estratega hubiera deseado para tener un mejor rendimiento y es más fichajes, aunque no le pone excusas al momento y asegura que todo va por buen camino. "Estamos intentando cambiar un poco la cara del equipo, no es fácil por más que hayamos tenido una semanas de pretemporada, pero bueno, es complicado armar un equipo con muy poco tiempo así que seguimos con la expectativa de ir día a día ir mejorando", explica.





Fernando Araújo sabe que sus dirigidos con más tiempo de trabajo agarrarían mejor su idea de juego. "Igualmente siempre te queda el tiempo corto porque a uno le gustaría tal vez darle más trabajo a los muchachos, pero necesitamos que el equipo comience a encontrar una regularidad y eso te lo va dando los entrenamientos y el trabajo, pero hoy como está planteado el torneo prácticamente se jugaron cinco o seis partidos en 21 días, la necesidad del tiempo es corta para lo que uno quiere. Nos vamos manejando bien con eso y a los jugadores se les ve con muchas ganas de crecer y seguir sumando".

HUBIESE QUERIDO MÁS FICHAJES

El sudamericano Fernando Araújo, que fue campeón en la Liga de Nicaragua con el Real Estelí, confiesa que hubiese querido tener más fichajes, ya que considera que su plantel de jugadores es muy corto, pero pone el pecho por los que tiene.



"Tenemos un plantel corto, me hubiese gustado tal vez reforzarme en alguna u otra posición pero a veces el tema económico influye mucho, pero por el momento estamos adaptándonos bien al plantel y tenemos la posibilidad que algún futbolista te pueda dar algo en alguna otra posición de la cancha y eso es bueno cuando vos tenes un plantel corto", dice en su exposición.

José Barreto se ganó la capitanía por decisión de sus compañeros.



Consultado del por qué el Honduras Progreso no puede ganar en casa, pues arrastra un terrible registro de 17 partidos si conocer la victoria en el Humberto Micheletti, aseguró que. "Yo no atribuyo a nada, puede ser la cancha que tal vez no te beneficie un poco en lo que uno quiere, hicimos contra Marathón y Vida buenos partidos, no se pudo ganar, lamentablemente el otro día con UPN el equipo cometió los errores que no venía cometiendo en el resto de los partidos anteriores y eso nos jugó una mala pasada, tuvimos un gran partido ante Platense y en la cancha del Real España también, hay que hacer un balance hasta ahora, y si te hablo en base ahora, estamos bien, pero debemos de seguir mejorando".



Va paso a paso y aunque comenzaron bien en el Clausura-2021, no habla todavía de una hipotética salvación. "Estamos trabajando para eso, no puedo hacer futurología porque no lo soy pero la idea es mantener una regularidad y sumar la cantidad de puntos necesario para lograr el objetivo".

¿POR QUÉ JOSÉ BARRETO DE CAPITÁN?



Fernando Araújo responde todo y lejos de molestarse por cuestionarle sus decisiones, aclara lo que le consultan. El profesor reveló cómo decidieron darle la capitanía a José Barreto, un uruguayo que recién llegaba al país, y no a otro futbolista de experiencia y recorrido en el Honduras Progreso.

"Nosotros el día antes de comenzar el torneo hicimos una votación entre los jugadores. Les dimos un papel y una pluma para que cada uno eligiera su capitán, quién creían ellos que debía ser, y después evidentemente los que tomábamos la decisión éramos nosotros como cuerpo técnico, pero creeme que hubo una mayoría que consideró el nombre de José Barreto como capitán. Se ganó esa parte por cada día de entrenamiento, es un líder muy positivo para todos, no solamente al momento de jugar sino que también para entrenar. Fue aceptado por el grupo", explicó sin ningún problema.