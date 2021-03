Pedro Troglio confirma las ofertas para dirigir a Saprissa: "Me han llamado, nunca ha sido tan firme"

Luego de la separación de Walter Centeno de la dirección técnica del Saprissa, el nombre del argentino Pedro Troglio, actualmente dirige al Olimpia salió al paso como uno de los candidatos para llegar al banquillo morado.

En una entrevista a ESPN Costa Rica, el entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, fue muy sincero y aseguró que si han habido pláticas, pero no de manera directa.



"Me han llamado, nunca ha sido tan firme, yo pienso que cuando es algo muy en firme te tiene que llamar el presidente, cuando te llaman representantes o gente de ese nivel yo no le doy importancia porque cuando un dirigente te quiere, te llama el presidente", comenzó diciendo.

El nombre de técnico argentino ha estado ligado a varios clubes y selecciones, pero según asegura, el contacto no ha sido con el presidente del Saprissa.



"Esta última vez que se hablaba de lo del Saprissa a mí nunca me llamó el presidente de la institución para decirme que había un acercamiento, quizá fue que algún representante tira tu nombre".



Ante la consulta de si le gustaría dirigir en suelo tico respondió: "Sí, nunca le cierro las puertas a nadie, dirigir equipos grandes en cualquier parte del mundo, para uno es de gran satisfacción, estoy muy cómodo acá, pero no se sabe cuánto dura, no elijo, simplemente dirijo y no le cierro las puertas a nadie".

Pedro Troglio fue mundialista con Argentina en 1990 y ha dirigido equipos como: Godoy Cruz de Mendoza, Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente, Argentinos Juniors y Tigre. También estuvo con Cerro Porteño (Paraguay) y Universitario de Deportes (Perú).



Troglio sigue al frente del Olimpia de Honduras, pero su contrato se vence al finalizar la temporada del torneo Clausura 2021. Esta noche deberá encarar el duelo ante el Real España.