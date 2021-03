Tamara Gorro admite sus problemas sexuales con el futbolista argentino Ezequiel Garay

Por lo visto las apariencias engañan. Tamara Gorro y Ezequiel Garay siempre fueron catalogados como una de las parejas más consolidadas.

Pero ahora las opiniones cambiaron de manera drástica tras unas revelaciones que hizo Tamara Gorro, modelo española e influencer, sobre su relaciones íntimas con el jugador argentino.

Tamara y Garay se casaron en 2012 y todo parecía ser perfecto hasta que ella expresó lo siguiente: “Si me preguntas si todavía tengo el mismo apetito sexual que antes, mi respuesta es no”.

Esto lo ha confesado la madrileña en un ‘podcast’ en el que se trataba el tema de la sexualidad en las relaciones muy largas.



Tamara y Garay siempre publican fotos en sus redes sociales donde se les ve muy enamorados.

“No sé si es por falta de tiempo o por falta de ganas, pero la verdad es que no, no las tengo. Pero así es como es. Amo a mi esposo. Pero no quiero tener sexo con él todos los días, ya que estoy exhausta. Creo que mucha gente se identificará conmigo”, agregó Tamara Gorro sobre su intimidad con Garay.

Hay que mencionar que fue un año duro para el argentino, Ezequiel Garay, después de que una grave lesión en la rodilla se agravara con el diagnóstico de Covid-19 y ahora esté sin equipo. Hace poco le vinculó con el Liverpool para ayudar a resolver su crisis defensiva, pero no se concretó nada.