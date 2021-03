Motagua no quiere polémicas por la expulsión de Carlos "Muma" Fernandez: "No vamos a comentar de eso"

Motagua logró sacar los tres puntos en el duelo ante la UPNFM, luego de imponerse 3-1 y de esa manera escalar al primer lugar a la espera de lo que haga el Olimpia ante el Real España.

Pese a jugar con un hombre menos desde la primera parte, el Motagua logró ser categórico y contundente en las oportunidades de gol que se tuvo en el encuentro.

"Los muchachos estuvieron muy bien y después de la esa jugada pasamos a dos líneas de cuatro y solo dejamos a Vega en punta. Ya sabíamos que después de la expulsión se iban a venir encima y así sucedió. Gracias a Dios que estuvimos bien parados atrás", indicó Javier Núñez, asistente técnico del Motagua.

Sin importar la diferencia en el marcador, el integrante del cuerpo técnico de los azules no cree que el rival haya sido fácil. "Todos los equipos para nosotros son difíciles, así los trabajamos y ahora después de la expulsión aprovechamos el contragolpe".

En el Motagua están claro que no se puede hablar de liderato y campeonato, la idea de ellos se fundamente en ir cumpliendo cada uno de los juegos programados.

"Nosotros vamos partido a partido, cada uno es difícil y lo trabajamos en base a eso en los entrenos para culminar a la hora del juego".

Sobre la expulsión de Carlos "Muma" Fernández y la falta que puedan tener en el siguiente partido ante el Marathón, el asistente de los azules aseguró que tienen elementos para suplirle.

"Tenemos un buen plantel, todos somos importantes, buenos jugadores y hoy no jugó Kevin López, un futbolista importante. Todos están esperando la oportunidad de jugar".

Y no quiso entrar en polémica si fue justa o no la expulsión: "No vamos a comentar de eso, la vamos a ver más tranquilo en vídeo y lo comentaremos entre nosotros".

Sobre el rendimiento de Jesse Moncada, quien ha ido sumando minutos en el equipo de Diego Vázquez. "Jesse es un buen jugador y esperamos mucho más de todos los jugadores, siempre pedimos más en cada partido".