Fiesta de goles y dura pelea por el liderato de los grupos en la Liga de Ascenso

La emoción y la adrenalina de los goles no pudieron faltar en la segunda jornada de la Liga de Ascenso, donde se lograron anotar 43 tantos en las diferentes canchas del territorio hondureño.

La actividad inició con el grupo A, donde el Tela FC no pudo en su propia casa y en San Juan Pueblo cayó derrotado 1-2 ante Bucaneros de La Ceiba y se quedan en el sótano con cero puntos.



Mientras que en el Puerto de La Ceiba, en el Municipal Ceibeño, el Victoria tuvo su propia fiesta y se impuso con categoría 3-0 al Santa Rosa. Con este resultados, las jaibas son los líderes con cuatro unidades.



En el grupo B la disputa estuvo más pareja, donde el Social Sol derrotó en casa 2-1 al Sabá FC y el Yoro FC empató 1-1 ante el Boca Júniors. Este empate como visitante les bastó al Boca para liderar el grupo.



Por su parte, en el grupo C, Azacualpa FC no pudo sacar provecho a su localía e igualó 0-0 con el Esperanzano. Mientras que el San Juan cayó 2-3 ante el Real Juventud y los de Santa Rosa se quedan con el primer lugar con seis puntos.



En el occidente hubo fiesta de goles, donde el Olimpia Occidental igualó 1-1 contra el campeón del torneo Apertura, el C.A Atlético Pinares, y el Deportes Savio venció 3-0 al Lepaera. Pese al empate, el Pinares es líder con cuatro unidades.





La actividad en el Valle de Sula continuó con el grupo E, el Villanueva no pudo en el estadio Adrián Cruz y perdió 1-2 con el Atlético Choloma y en Río Lindo, Cortes Brasilia derrotó 2-1 al Lone FC y en San Pedro Sula, el Parrillas One igualó 0-0 con el Independiente de Siguatepeque. Este resultado los deja igualados en la cima.



En la Zona Centro Sur, en el grupo F se dio un doble empate. El Estrella Roja de Danlí igualó 1-1 con el Juticalpa en el Marcelo Tinoco, mientras que el Gimnástico 2-2 con el Olancho FC.



Mientras que en el grupo G, CD Inter se dio un festín y derrotó 4-1 al Cedritos FC de Marvin Chávez y el Génesis San Lorenzo empató 2-2 con el Broncos. La goleda de Inter los deja líderes con seis puntos.