Pedro Troglio le responde al Potro Gutiérrez: "Me extraña de una persona que aparenta ser seria"

El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, salió contento con el accionar de su equipo y la victoria que les permite seguir de líder en la zona centro.

La calentura del entrenador merengue llego luego de la consulta sobre lo dicho por Raúl "Potro" Gutiérrez, quien consideró que al Olimpia le vienen dando regalos los árbitros.



"Voy a escuchar primero y si dijo eso es una falta de respecto hacia un colega. A lo mejor él recién llegó y no estuvo mirando lo que estuvo haciendo este equipo a lo largo de los dos años a nivel nacional e internacional, pero quiero escuchar porque no sé si lo dijo".



Y agregó: "Si lo dijo, es na falta de respecto para mí, el cuerpo técnico y jugadores. Me extraña de una persona que aparenta ser seria, me llama la atención que se haya expresado de esa manera porque no sé ¿Qué regalo nos hicieron?. El gol fue offside, no sé cuál es el regalo. Yo miro que todos los equipos tienen situaciones a favor y en contra, pero tantos partidos sin perder a nivel internacional y local, no hablan de ayuda, pero ojalá que sea tan fácil jugar al fútbol con tantos partidos invictos con ayuda, es fantástico y agradezco la ayuda".



El técnico argentino fue más allá y consideró que los verdaderos duelo se ganan en la cancha y no se debería habla en contra del trabajo de los colegas.



"Es una falta de respeto totalmente de un colega a otro. Me parece que el partido hay que ganarlo, salvo que nos haya generado 20 situaciones de gol, pero no patearon al arco. No entiendo el análisis, pero si habla por los partidos anteriores, buenos, el otro día nos cobraron un penal que no era en Olanchito. Pero me parece una falta de respecto hablar de los colegas de los otros equipos. Yo no hablo nunca de los otros equipos, para mí Real España es un equipazo con grandes jugadores y él es un gran técnico, pero yo veo que no todos piensa así y les encanta hablar de esa manera".



Troglio ya había concluido su respuesta, pero la molestia fue tanta que pidió oportunidad para hacer un agregado. "¿Puedo decir otra cosa? la verdad que me dejaron caliente con esto. Me extraña porque el fútbol se gana jugando dentro de la cancha. Hoy ganamos dentro de la cancha como lo ganamos en España (SPS), así que nosotros ganamos jugando en la cancha y tratamos de hablar lo menos posible. El día que pierda, puedo quejarme del arbitraje, pero nunca del Real España que los están ayudando. Pero un equipo que lleva casi 30 partidos invicto, nos han ayudado demasiado entonces".

En cuanto al accionar de su equipo en la parte deportiva y que le permite seguir en la parte alta de la clasificación de la zona centro.



"Feliz, contento, era un partido duro, difícil y ante un rival que nos esperó más de lo que uno venía viendo, pero prácticamente a lo largo del partido, salvo la de Mario Martínez de cabeza, no sufrimos situaciones en contra. Costó llegar al gol, pero después el partido se abrió y tuvimos mucho más espacio para jugar".





Troglio reveló su equipo sufrió molestias después del partido ante la Real Sociedad, donde jugadores e integrantes del cuerpo técnico sufrieron deshidratación.



"Después de un largo viaje terminamos con cinco o seis jugadores deshidratados y en el caso de dos o tres que hoy no estaban como: Figueroa, Eddie Hernández y Bengtson que estuvo hasta ayer y no sabíamos si jugaba. Feliz otra vez porque el equipo volvió a mostrar la solidez en defensa y que no se había tenido en el clásico, ni en Olanchito".



Y agregó: "Tuvimos como cinco descompuestos, incluido yo y Sergio López, venimos deshidratados en un viaje de ocho horas y llegamos a las 2:00 de la mañana todos descompuestos. Gracias a Dios que recuperamos a Bengtson".



Sobre el desempeño del equipo. "Estoy contento con lo que hizo Olimpia, esto es un clásico y no son partidos vistosos, donde los equipos no quieren perder nada. Real España nos esperaba con mucha gente atrás y nos dificultaba las llegadas".



"Capaz yo vea el fútbol distinto a muchos que me preguntan de ustedes, para mí el buen fútbol es sólido en defensa, donde todos trabajan, de overol de albañil y de galera y bastón a la hora de tenerla. Es un clásico y hay que ganarlo como se pueda, luchando, peleando, intentando tener más acciones que el rival y eso fue lo que hicimos hoy".