Raúl "Potro" Gutiérrez: "En esta época navideña los árbitros le están dando muchos regalos a Olimpia"

El entrenador mexicano Raúl Gutiérrez salió molesto por una nueva derrota ante Olimpia en medio de la polémica por un penal no pitado y un gol anulado a Devron García por una posición adelantada.

Esta última circunstancia se repitió ya que en el jornada 1 en el estadio Morazán a la "Máquina" le invalidaron un gol lícito de Omar Rosas, quien ahora en este duelo en Tegucigalpa fue expulsado por reclamos al árbitro Melvin Matamoros.

Es por ello que en la conferencia de prensa, el "Potro" afirmó que los árbitros le están dando regalos "navideños" al León y afirma que los errores arbitrales a favor es algo de lo que le habían hablado y que no quería creer.

"El partido es frustrante por el resultado porque el equipo hizo bien las cosas, tuvo pasajes buenos, pero al final esto no es de merecer, hay que hacer los goles y en esta época navideña los árbitros le están dando regalos a Olimpia y hoy es de esos partidos donde se notó eso que a mí me habían mencionado, pero que no quería creer; me expulsan un jugador por reclamar cuando hay faltas consistentes seguidas y no se juzga de la misma manera, lo frustrante es el resultado, pero estoy contento porque el equipo hizo buen partido, nada que reprochar y a la gente que no sabe y que dice que el equipo se cae físicamente, ahí está y que no hayamos tenido el resultado, no tiene que ver con lo que hablan porque hablan muy a ligera, pero Real España trabajó para tener otro resultado y hay que forzarlo hasta que juegue mejor de lo que lo hizo y obtenga los resultados que necesita

Potro asegura que Omar Rosas no insultó a árbitro y que por reclamos no debió ser expulsado y comparó a Deiby Flores quien cometió "seis o siete faltas consecutivas y hubo cero tarjetas".

En la parte futbolística, Gutiérrez afirma que en la zona ofensiva no están decidiendo bien. "Faltó el gol y tener esa certeza en la última zona, teníamos buenos procesos a lo largo del partido, pero en ataque no estamos decidiendo bien, pero hemos mejorado en ese sentido y esto es de consistencia y vamos a seguir insistiendo porque estos resultados son frustrantes por cómo se dan".

Además e refirió a los jugadores Franco Flores y Carlos Mejía que se retiraron antes de los 15 minutos por lesiones: "Es algo que no lo esperábamos, no sabemos hasta que punto nos pudo beneficiar o perjudicar porque la gente que entró hizo un buen trabajo, no tengo reproches, pero evidente nos cambió la idea con la que trabajamos en la semana porque hay jugadores que entregan una cosa y de repente se da esto que es parte del fútbol y tristemente nos tocó a nosotros"

¿Se siente afectado por esa última jugada?

Es parte de, entiendo que las decisiones se toman en milésimas de segundos y es complicado, pero es difícil que sea un fuera de lugar, hay que revisarla porque al final solo queda eso y para el trabajo que hicimos, queríamos otro resultado que tristemente no se dio.

¿Qué le fue a decir al árbitro al final del partido?

Simplemente que en la jugada hay probabilidades que el balón lo había tocado un rival y que eso anularía el fuera de lugar, simplemente eso, al final de repente el juicio que se toma para ciertas jugadas es el que uno no está de acuerdo porque Omar Rosas no insulta (al árbitro), solo reclamó y el número 20 de Olimpia (Deybi Flores) hizo seis o siete faltas consecutivas y hubo cero tarjetas, ese tipo acciones cuando yo estaba el fútbol amateur ese tipo de arbitraje te va metiendo en tu cancha, das la posesión al rival y son cosas que no deben permitir en ningún lugar del mundo.