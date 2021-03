Xabi Alonso desvela las claves del éxito de Carlo Ancelotti: "No hay secretos, es fácil trabajar con él"

Pilar en el mediocampo de la dorada selección de España que conquistó Eurocopa, Mundial y Eurocopa en 2008 al 2012, Xabi Alonso sabe lo que es ganar todo y reconoce a un buen técnico desde que lo ve.



Alonso, fue parte del Real Madrid que conquistó la décima Champions League en 2014 de la mano del estratega italiano Carlo Ancelotti, considerado como uno de los mejores entrenadores en la historia.

Carlo Ancelotti y Xabi Alonso durante la celebración de "La Décima".

‘Carletto’ se encuentra al mando de un histórico Everton en la Premier League que se ha estancado en puestos europeos toda la campaña, siendo de los equipos más vistosos en cuanto a espectáculo futbolístico. Para Xabi esto no es de extrañar, y revela la razón del éxito del entrenador de los ‘Toffes’.



“Se toma las cosas muy en serio, pero al mismo tiempo es lo suficientemente inteligente como para no bromear, sin embargo, no tiene una forma tan significativa de decir las cosas. Sabe muy bien cómo trabajar con grandes jugadores”, declaró.



"Ha tenido una carrera increíble y con su carácter sabe acercarse a los jugadores. A veces les exige más a los jugadores, a veces les da más responsabilidad para que den un paso adelante", continuó el español.



Ancelotti se ha destacado por siempre mantener una buena relación con sus pupilos, siendo un ejemplo de ello el colombiano James Rodríguez, quien ha brillado en los tres equipos (Real Madrid, Bayern Múnich y Everton) que ha sido dirigido por el italiano.

"Es fácil trabajar con Carlo porque es un hombre de fútbol y le gusta estar cerca de los jugadores, pero también dar esa responsabilidad. Sabe mucho de fútbol. No hay secretos entre Carlo y el fútbol. Tiene todo ese conocimiento, pero al mismo tiempo estudia y analiza al rival, pero dando más importancia y sentido a lo que su equipo puede hacer", dijo.



Para finalizar, Alonso dejó en claro que la clave del éxito de Ancelotti no es solamente ser un gran entrenador, si no ser una gran persona.



"Nunca he oído a nadie hablar mal de Carlo porque es un gran entrenador y ha sido un gran jugador, pero, sobre todo, es un gran hombre. Es honesto, tiene buen corazón, es respetado y respeta a todos. Eso está por encima de todas las demás cualidades", cerró.