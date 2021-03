Jonathan Rubio se lesionó en Portugal y confirma el tiempo que deberá estar fuera de las canchas  

Jonathan Rubio, seleccionado hondureño que milita en la Segunda División de Portugal sufrió una lesión en el partido de este domingo, donde su equipo logró la victoria 0-1 ante el Oliveirense.

También puedes leer: Boavista confirma la convocatoria de Elis y Benguché para los amistosos ante Bielorrusia y Grecia



Lamentablemente el catracho tuvo que dejar el terreno de juego a los 40 minutos del encuentro, luego de sentir una molestia en su talón de su pie derecho.



Diez se contactó con Jonathan Rubio y este explicó no solo el momento en cómo se lesionó, sino que el alcance de la misma y el tiempo que deberá estar fuera de los terrenos de juego.



"Yo intenté dominar un balón en el aire y cuando caí puse mal el pie de apoyo, fue ahí donde me cayó todo el peso del cuerpo y salí", comenzó contando.



La buena noticias para el jugador y la Selección Nacional, es que su lesión no fue tan grave como se la imaginaba y su regreso a las canchas podría ser pronto.



"Ya estoy mejor, solo fue el susto, la verdad que todavía tengo inflamado el pie, pero no es nada grave. Dios mediante me pueda recuperar para estar el domingo y sino en el siguiente fin de semana. Yo estoy contento porque pensé que podría ser algo grave, ya que cuando salí fue con mucho dolor y tenía bastante inflamado el pie".





El propio informe médico dejó claro el alcance del golpe que sufrió Rubio. "Ya me hicieron los exámenes y gracias a Dios todo salió bien. Ahora hay que hacer recuperación y el diagnostico del doctor es que en los próximos tres o cuatro días a lo mejor pueda entrenar".



Jonathan especificó que: "Fue en la parte de atrás del talón de pie derecho, ahí es donde tengo la inflamación y gracias a Dios solo fue el susto. Dios mediante en los próximos días esté entrenando y esté en la lista para los partidos".



Otra de las dudas que despejó Jonathan Rubio fue el tema del confinamiento que vive Portugal y la situación que podría pasar en caso de su convocatoria para los partidos amistosos del mes de marzo con Honduras.



"Aquí en Portugal estamos en confinamiento, uno solo se puede mover de su casa para ir al supermercado, farmacia, hospital o si su trabajo es de los que no ha parado por el gobierno, pero las escuelas, colegios, universidades están cerradas y los restaurantes las comidas solo son para llevar. Las fronteras están cerradas, pero en el caso de ir a un partido o si uno tiene residencia en Portugal, uno puede entrar o salir, pero para turismo no".



Jonathan Rubio es uno de los jugadores que se afirmó en el proceso de Fabián Coito y que posiblemente estará en estos dos duelos ante Bielorrusia y Grecia.