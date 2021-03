Se confirman los horarios de los juegos de la Fecha 7 del Clausura 2021; se jugará miércoles y jueves

Se confirmaron los horarios para la fecha 7 del torneo Clausura 2021 de Liga SalvaVida que se disputarán este miércoles 10 y jueves 11 de marzo.

La jornada se abrirá el miércoles con un solo partido; Vida y Honduras Progreso se medirán a las 5:06pm en la grama del estadio Ceibeño.

El clásico de las "Emes" en el cierre de la jornada

La jornada continuará el día jueves 11 con cuatro vibrantes partidos que completarán la fecha.

A las 3:00pm en el estadio Nacional la UPNFM recibirá al Real Sociedad de Tocoa que llega urgido de seguir sumando para mantener vivo el sueño de la permanencia.

En Danlí, el Real de Minas se medirá al Olimpia a las 5L00pm. Los mineros buscan sumar para mantener la distancia con los tocoeños, pero enfrentan al líder del Grupo del Centro.

A las 7:00pm en el Nacional se jugará el clásico de la jornada; Motagua vs. Marathón.

Los azules pretenden sumar de a tres para mantener la pelea por el liderato. Los verdes quieren sacudirse la mala racha, dejar el último lugar de su grupo y meterse a la pelea por un puesto de liguilla.

A la misma hora, pero en el estadio Morazán el Real España se medirá al Platense en un duelo que definirá el liderato del Grupo del Norte.

Los catedráticos llegan heridos tras la derrota ante los albos. Los selacios igualaron con los cocoteros en su casa.

Así se jugará la Fecha 7:

Miércoles 10 de marzo

5:06pm Vida vs. Honduras Progreso

Jueves 11 de marzo

3:00pm UPNFM vs. Real Sociedad

5:00pm Real de Minas vs. Olimpia

7:00pm Motagua vs. Marathón

7:00pm Real España vs. Platense