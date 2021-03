Cristiano Ronaldo y Juventus se juegan la vida en la Champions contra Oporto que quiere dar un batacazo

Su predecesor en el banquillo de la Juventus, Maurizio Sarri, no sobrevivió a la eliminación en octavos de Champions el año pasado. Andrea Pirlo y su estrella Cristiano Ronaldo saben que se juegan media temporada el martes (2:00 P.M) contra el Oporto, tras haber caído 2-1 en la ida.

"Conocemos la importancia de este partido, es fundamental para lo que resta de temporada, no podemos fallar", señaló Pirlo sobre la noche más importante de su incipiente carrera de entrenador.



Una eliminación ante el Oporto, en la misma ronda que la temporada pasada ante el Lyon (0-1, 2-1), sería nefasta para la Juventus, que encomendó la revolución en el juego al 'Maestro' con la condición de que no se resintieran los resultados.



"Es la 'Juve', es normal que tengamos que ganar. Fue el caso cuando yo era jugador, será también como entrenador", aseguró Pirlo hace seis meses, poco antes de estrenar su traje de técnico.

El puesto de Pirlo no está en juego. A pesar de que no es la apisonadora que acostumbraba, la Juventus está viva en todas las competiciones y el técnico cuenta con el crédito necesario para sobrevivir en caso de no tener éxito inmediato.

- Cuestión de carácter -

La Juventus ha mantenido su estatus de potencia en las grandes citas del curso, ganando 3-0 en Barcelona para terminar primera de grupo, en la Supercopa de Italia ante el Nápoles (2-0), que fue el primer título de Pirlo como técnico, y en semifinales de Copa contra el Inter, logrando el pase a la final.



En el campeonato, la Juventus sigue en la pelea por su décimo Scudetto consecutivo, aunque está a siete puntos del líder Inter.

Con este panorama, la vuelta de octavos, con un gol a remontar, servirá para medir el carácter de un equipo plagado de estrellas, al que le está faltando regularidad, seña de identidad de la Juventus en esta década de éxitos.



Contra el Oporto, un grupo compacto dirigido por Sergio Conceiçao, deberá completar una actuación como la del sábado, cuando remontó un gol en contra la Lazio para imponerse 3-1.



Alineaciones probables:



Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Álex Sandro; Chiesa, Rabiot, Arthur, McKennie; Cristiano y Morata.



Oporto: Marchesín; Pepe, Mbemba, Manafá, Zaidú; Sérgio Oliveira, Corona, Otávio, Uribe; Marega, Taremi.



Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda).



Estadio: Juventus Stadium (Turín).



Hora: 2:00 P.M