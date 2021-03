Keylor Navas no se fía de Messi y Barcelona en Champions: "Si no salimos motivados tendremos problemas"

Keylor Navas sigue teniendo algo especial con la Champions League, el arquero tico quiere seguir buscando éxitos dentro del torneo y mañana quiere eliminar por primera vez al Barcelona.

El guardameta habló previo al duelo y aseguró que el equipo tiene que salir motivado para sacar el resultado, si no van a tener problemas.



Concentrados al máximo



"Estamos motivados y concentrados para afrontar el partido con la mayor responsabilidad posible. Tenemos claro que para estar en la siguiente fase tenemos que ganar el partido. Vamos a salir con las mismas ganas que en el Camp Nou, y si puede ser, un poco más. Nosotros estamos preparados para afrontar este tipo de partidos. Hicimos un muy buen partido, creo que tenemos un gran equipo, con buenos jugadores, que tienen una gran capacidad para afrontar estos partidos. Confiamos en lo que hemos trabajado".





La baja de Neymar



"Lo mejor para todos es que esté al 100%. Hay otros compañeros que están esperando una oportunidad y esperamos que así sea mañana".



Del partido de ida ¿qué será diferente?



"“Para nosotros no va a cambiar nada, porque el respeto que le tenemos al Barcelona es el mismo. No tenemos que cambiar la mentalidad, el respeto tiene que ser el mismo. Tenemos que dar el 100% en cada partido. Tenemos claro que queremos ganar y para ganar hay que atacar y llegar al área y aprovechar nuestras ocasiones. No podemos dormirnos, todos queremos jugar y dar nuestro mejor esfuerzo".

Bajo nivel del Barcelona y Real Madrid



"Cuando estuve en el Madrid hablaba del Madrid, ahora estoy en el PSG y me preocupo por mi equipo. Estamos con ganas de luchar y pensando en el Barcelona, que es lo más importante".



Messi y Barcelona en París



"El jugador que no esté motivado para un partido como el de mañana tendremos problemas. Ellos tienen que intentar hacer su juego, pero nuestra motivación va a ser grande. Vamos a salir a la cancha para sacar provecho".

Eliminar al que un día fue su rival



"Me siento muy contento de tener esta oportunidad de jugar, es un privilegio que tenemos y hay que aprovecharlo. Jugar contra el Barça a todos nos gusta y voy a tratar de disfrutarlo al máximo".